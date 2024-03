Vanina, in arrivo la prima attesissima puntata: ecco le incredibili anticipazioni

Manca pochissimo alla messa in onda della prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania. Ecco tutti i dettagli da non perdere.

Vanina - Un vicequestore a Catania è una fiction tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, scritta da Leonardo Marini, prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo. La serie ha come protagonista Vanina Guarrasi, una giovane donna molto forte ma che porta dentro di sé un dolore immenso. Lei è vicequestore nella città di Catania e sarà protagonista di numerosi colpi di scena. Il 27 marzo 2024 la serie sbarca sul piccolo schermo: scopriamo le anticipazioni della prima puntata di Vanina.

Vanina, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Vanina, intitolata Il Re del Gelato, si apre con il caso di un tentato avvelenamento all'omonima gelateria, la più rinomata della città di Catania. Lì i prodotti sono stati contaminati con delle pillole.

Alcuni consumatori vengono portati in ospedale per degli accertamenti e, fortunatamente, le pillole si rivelano essere innocue per la salute. Secondo Vanina, però, non si tratta di un semplice scherzo.

Infatti, dalle indagini emerge che l'accaduto potrebbe essere stato un tentativo di vendetta nei confronti del proprietario del locale, Agostino Lomonaco. I sospetti della protagonista vengono confermati quando viene trovato il corpo di quest'ultimo privo di vita, all'interno del suo ufficio.

Intanto, Vanina è messa alla prova anche dai problemi di cuore. La giovane sta provando a lasciarsi alle spalle il suo grande amore del passato, Paolo, tornato in città con l'obiettivo di riconquistarla. A scombussolarla ulteriormente c'è l’incontro con Manfredi, che potrebbe rappresentare per lei un nuovo inizio. Ma il suo cuore sarà pronto?

Quante puntate sono?

Il pubblico italiano è in trepidante attesa per la messa in onda di Vanina, perché segna il ritorno in televisione dell'attrice ed ex modella, vincitrice della 73ª edizione di Miss Italia, Giusy Buscemi.

La prima puntata viene trasmetta mercoledì 27 marzo, ma quante sono le puntate di Vanina? La serie si compone in totale di quattro puntate.

Dove e quando vedere Vanina - Un vicequestore a Catania

Vanina va in onda su Canale 5 in prima serata, alle ore 21.40. Il primo appuntamento con la serie è fissato a mercoledì 27 marzo, la seconda puntata è programmata per il 3 aprile, la terza per il 10 aprile e la quarta e ultima puntata è il 17 aprile.

Come tutti i programmi trasmessi sulle reti Mediaset, è possibile guardare la fiction anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.