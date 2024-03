Vanina arriva su Canale 5: ecco quante puntate sono e qual è la trama

Mercoledì 27 marzo 2024 debutta su Canale 5 la nuova fiction Vanina - Un vicequestore a Catania. Con protagonista la bravissima Giusy Buscemi, attrice di origini siciliane, vanta un cast degno di nota. Vediamo quante puntate sono e la trama.

Vanina arriva su Canale 5: quante puntate sono?

Una nuova fiction di genere giallo/poliziesco è in arrivo su Canale 5. Stiamo parlando di Vanina - Un vicequestore a Catania, con la regia di Davide Marengo. La prima puntata andrà in onda mercoledì 27 marzo e c'è grande attesa perché la produzione segna il ritorno sul piccolo schermo dell'attrice Giusy Buscemi. Prima di vedere quante puntate sono, vale la pena approfondire un po' il personaggio che porta in scena l'ex Miss Italia.

La Buscemi, nata in Sicilia nel 1993, veste i panni della protagonista Vanina Guarrasi, un giovane vicequestore trentenne. Pur essendo una donna forte, porta dentro di sé un dolore immenso. E' per questo che decide di cambiare città e lavoro, con la speranza di riuscire a lenire un po' le sue ferite. Intervistata dal settimanale Telepiù, Giusy ha parlato così del suo personaggio:

Non ha freni inibitori. Ha reazioni a volte esagerate, adora mangiare e fuma. Dal punto di vista professionale sa sempre cosa è giusto fare. Sentimentalmente invece è un disastro. Infatti scappa da Paolo (Giorgio Marchesi, ndr) perché non vuole rivivere quello che ha già passato con il padre, un ispettore di Polizia ucciso dalla mafia quando lei aveva 14 anni. Insomma una donna complessa e ricca di sfaccettature, di certo stimolante da impersonare.

Vanina, la nuova fiction di Canale 5, è composta da quattro puntate, tutte in onda in prima serata.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast delle nuova fiction

La fiction Vanina - Un vicequestore a Catania è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La messa in onda della prima puntata è fissata per mercoledì 27 marzo su Canale 5, dalle ore 21:20. Il cast, oltre alla protagonista Giusy Buscemi e al papabile partner Giorgio Marchesi, vede altri nomi degni di nota.

Le vicende del vicequestore trentenne vedranno coinvolti: Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini e Giulio Della Monica.