La casa più spiata d'Italia riaprirà le proprie porte lunedì ed è altissima l'attenzione verso i nuovi concorrenti, protagonisti di questa stagione dello storico programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra di loro c'è anche Wilma Goich, cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello, con cui aveva fondato il duo I Vianella.

Chi è Wilma Goich: età, carriera e vita privata

La Goich, classe 1945, inizia la sua ascesa nel mondo musicale italiano negli anni Sessanta e quando lancia la sua canzone Le colline sono in fiore nell'edizione del 1965 del Festival di Sanremo il suo successo arriva fino ai Paesi del Sudamerica. L'apice della sua carriera di cantante lo raggiunge proprio in quegli anni, quando brani come In un fiore, Attenti all'amore e Se stasera sono qui, scritta da Luigi Tenco, le permettono di partecipare a numerose gare canore in tutta Italia e far diventare le sue canzoni tra le più popolari sulle radio nazionali. Tra i suoi brani più famosi troviamo anche E allora prendi e vai, cover di The Winner Takes It All degli ABBA.

La relazione con Teocoli e il matrimonio con Edoardo Vianello

All'inizio della sua carriera Wilma conosce Teo Teocoli durante una manifestazione musicale a cui partecipano entrambi e inizia con il comico una relazione, ma la sua storia d'amore più importante è quella con Edoardo Vianello, cantautore e produttore musicale che sposa nel 1967. Dalla loro unione, oltre alla figlia Susanna nata tre anni dopo il matrimonio, nasce il duo I Vianella con cui la coppia tesse numerosi successi musicali, tra cui Semo gente de borgata e Fijo mio, entrambe firmate da Franco Califano. Il loro matrimonio finisce nel 1978 e anche la collaborazione artistica termina nel 1980, ma la coppia è rimasta in buonissimi rapporti, tanto da proporre una reuinion musicale nel 2014, pubblicando insieme due album.

La tragedia della morte della figlia Susanna Vianello

La vita Wilma Goich è stata colpita negli ultimi anni dalla terribile perdita della figlia Susanna. Nell'aprile del 2020 Susanna Vianello è morta a soli cinquant'anni a causa di un terribile tumore che l'ha consumata in pochissimo tempo. Wilma ha parlato della morte dell'amata figlia anche a Domenica Live, occasione nella quale ha raccontato a Barbara D'Urso come la diagnosi sia giunta improvvisamente e di come la sua famiglia sia stata costretta ad affrontare il tremendo lutto già il mese successivo alla notizia ricevuta dal medico.

Il nuovo account Instagram e l'esperienza in tv

Wilma Goich inizia a diventare social solo quest'anno, quando decide di aprire un account Instagram ufficiale con cui condividere la propria vita con tutti i suoi fan che di certo aspettavano il suo ritorno in tv dopo l'esperienza di tanti anni fa al fianco di Mike Bongiorno, e che saranno entusiasti di vederla al fianco dei tanti altri personaggi che popoleranno la casa del Grande Fratello Vip.