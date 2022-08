Quanto costa e quanto misura la barca a vela più grande del mondo? Ecco tutto quello che sappiamo sull'imbarcazione da record avvistata anche in Italia.

Anche il mare ha i suoi primati, come quello della barca a vela più grande del mondo avvistata più volte anche in acque italiane, da nord a sud.

Ecco come si chiama l'imbarcazione a cui appartiene questo record e a chi è dedicata, chi è il suo proprietario e tante altre curiosità come le sue gigantesche dimensioni e il prezzo ovviamente inarrivabile per i "comuni mortali".

La barca a vela più grande del mondo: dimensioni e caratteristiche

Si chiama Sailing Yacht "A" la barca a vela che si è aggiudicata il titolo di "più grande del mondo". Lunga 142,8 metri per un'altezza di 90 e un peso complessivo di 12.600 tonnellate, a bordo conta un equipaggio di 54 membri e sarebbe in grado di ospitare fino a 20 passeggeri.

A rendere preziosa questa grandissima imbarcazione sono anche i materiali con cui è stata realizzata dall'architetto francese Philippe Starck e le sue componenti potentissime.

I tre alberi che si stagliano dal pavimento della barca a vela verso il cielo sono infatti composti da fibra di carbonio mentre lo scafo è un mix tra questo materiale e l'alluminio. I ponti sono stati ricoperti con il teak, ovvero il legno della pianta tropicale che porta appunto questo nome e gli ambienti sono decorati con vetrate molto resistenti.

Una pista di atterraggio per gli elicotteri

A proposito di vetrate, una delle caratteristiche principali di questa imbarcazione è nella chiglia, composta proprio da un vetro altrettanto resistente con 18 metri quadri di superficie, uno dei più grandi mai costruiti da cui si può godere di un'ottima visuale subacquea.

I motori che si possono controllare dal ponte tramite comandi touch-screen, sono due ibrido-diesel e possono spingere la barca a vela fino a una velocità massima di 21 nodi. Il proprietario non si è fatto mancare anche un punto di atterraggio per gli elicotteri posto su uno degli otto ponti.

Cosa sappiamo sul proprietario e le origini del nome della barca

Ma chi è il proprietario di tutto questo lusso su mare? Si tratta di Andrey Igorevich Melnichenko imprenditore che secondo alcune indiscrezioni sarebbe uno magnate russo tra i più ricchi al mondo. Solo nel 2021 infatti avrebbe fatturato un patrimonio di 19,8 miliardi di dollari.

Il nome della barca a vela sarebbe inoltre un omaggio alla moglie di Melnichenko, la bellissima Aleksandra, ex cantante e modella di origini serbe.

Come sappiamo però, le sanzioni europee che sono state adottate in relazione alla guerra in Ucraina voluta dalla Russia di Putin hanno colpito i più grandi imprenditori sotto l'ala di quello che è da sempre considerato uno dei Capi di Stato più potenti al mondo.

Per questo, sotto invece la falce economica europea è finito anche Melnichenko a cui è stato sequestrato lo yacht che in quel momento si trovava nel porto di Trieste. Si tratta di un sequestro molto importante a livello monetario. Il Sailing Yacht "A" infatti ha un valore pari a 400 milioni di euro. E prima di Trieste comunque, l'imbarcazione era stata avvistata anche nei pressi di Napoli e Catania.