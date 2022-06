Lei attrice, cantante e ballerina molto famosa soprattutto negli Stati Uniti, lui cantante, attore ed ex metà del duo Benji&Fede, che ha trovato il proprio successo tra i giovani fan italiani e che oggi si fa chiamare semplicemente con il nome d'arte B3N.

La storia d'amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo, iniziata nel 2019 è giunta al capolinea dopo 3 anni di cui uno di fidanzamento ufficiale. I due infatti erano prossimi al matrimonio.

La coppia non è stata tale solo nella vita reale, ma ha fatto anche sognare le nuove generazioni sul grande schermo, prendendo parte a un film tutto italiano disponibile su Prime Video. Ripercorriamo insieme la loro storia e scopriamo qualcosa di più sulle loro carriere, i guadagni e le loro vite immerse nel lusso.

Bella Thorne e Benji, la loro storia dal primo incontro

Bella Thorne e Benji si sono incontrati per la prima volta al Coachella del 2019, uno tra i festival musicali più famosi negli Stati Uniti e, da quel momento, non si sono più lasciati coltivando la loro storia d'amore giorno dopo giorno e mostrandosi sempre molto uniti.

Nel 2020 si sono fidanzati ufficialmente e su Instagram hanno mostrato anche l'anello che Benji aveva regalato a Bella per chiederle la mano cui grande protagonista era il diamante a goccia di 4 carati posto al centro di una fascia in oro bianco, per un valore complessivo di circa 100mila dollari.

Nel 2021, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, la coppia ha recitato per la prima volta insieme prestando i propri volti ai due protagonisti di "Time is Up", dramma romantico per la regia di Elisa Amoruso.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele per i due giovani innamorati, fino all'annuncio della rottura diffuso proprio dalla pagina Instagram del cantante che, comunque, per la sua ex fidanzata ha speso solo belle parole aggiungendo che "ci sarà sempre per lei".

Polemiche e controversie

Nel corso della loro storia d'amore i due, bellissimi, sono stati diverse volte protagonisti delle pagine del gossip italiano e internazionale per diverse dichiarazioni e altrettanti episodi che li hanno visto coinvolti.

Una su tutti l'ipotesi circolata in un primo momento tra le fan del duo Benji&Fede che vedevano proprio nell'attrice la causa della fine del duo musicale, notizia poi smentita dagli stessi Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che hanno espresso l'intenzione di proseguire entrambi con le carriere da solisti.

A suscitare un certo chiacchiericcio è stato anche un particolare primato conquistato dall'attrice nel 2020. A pochissime ore dall'apertura del suo profilo su OnlyFans, Bella avrebbe guadagnato 2milioni di dollari salvo poi causare molte polemiche che hanno portato la piattaforma di intrattenimento per adulti a prendere una decisione senza precedenti che avrebbe comportato nuove restrizioni a livello monetario per gli altri sex workers.

Uno sguardo al patrimonio di Bella Thorne e Benji

Ma a quanto ammontano i loro patrimoni? E quanto valgono le loro proprietà? Abbiamo cercato di rispondere raccogliendo le informazioni a riguardo. Sappiamo per esempio che Bella Thorne nonostante la giovane età (è nata nel 1997), disporrebbe di un patrimonio pari a 12milioni di dollari.

Non si hanno invece informazioni precise sul patrimonio netto di Benjamin Mascolo, sappiamo però che oltre a essere impegnato con la musica e il cinema è anche impegnato in nel mondo della moda con un brand tutto suo ovvero "The Penguin Industry" e anche come modello. Il milione e poco più di follower che seguono il cantante su Instagram infatti, gli permettono di collaborare con diversi marchi famosi.

Oltre ai loro guadagni dalle cifre stellari, Bella e Benji sono anche i proprietari di una villa lusso nei pressi di Malibù del valore di 3,3milioni di dollari. Al momento comunque, non è dato sapere come i due si spartiranno i rispettivi beni, anche se sembra che si siano lasciati in buoni rapporti e non è chiaro se "B3N" tornerà nel Bel Paese.