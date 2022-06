La famosissima influencer ha messo in vendita la sua casa in America: la lussuosa villa a Los Angeles ha un valore a sei zeri. Il suo prezzo? Lo abbiamo cercato pere voi.

Prima era un'ipotesi, poi è diventato un annuncio da parte della stessa imprenditrice digitale, ma adesso è finalmente ufficiale: la casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è in vendita.

Sì, stiamo parlando della stessa casa che ha visto gli albori, il sorgere dei primi anni del fenomeno "Ferragni", quella in cui la star nostrana di Instagram ha avuto anche i primi cedimenti, come ha raccontato in occasione dei Met Gala 2022.

La medesima casa in cui è anche nato il suo primogenito, Leone, che ha doppia cittadinanza, italiana e americana. Ecco allora cosa sappiamo al momento sul prezzo di vendita dell'immobile, dove si trova l'appartamento e quelle che sono tutte le sue caratteristiche che ne giustificherebbero la cifra a dir poco stellare.

Chiara Ferragni, a che prezzo viene venduta la sua casa di Los Angeles

La casa in suolo americano di Chiara Ferragni si trova come dicevamo nell'introduzione a Los Angeles all'interno di uno stabile risalente al 1918, precisamente sarebbe situata nella zona di West Hollywood. E dove poteva trovarsi appunto, se non nella terra dei sogni patinati per eccellenza?

Sappiamo poi che l'abitazione si affaccia sul viale alberato di Spaulding Square e che si sviluppa interamente su un unico piano ma nonostante questo sembra essere molto grande. Infatti è composta da un'ampia zona living, un open space con la cucina a vista sul salotto, ben quattro camere da letto e infine da tre bagni.

La casa è stata messa in vendita per più di 2milioni di euro che, tradotti in dollari sarebbero poi 2.699.000. Un prezzo che comprenderebbe l'intero appartamento già arredato, con tutti i mobili scelti precedentemente dalla Ferragni quando ancora lo abitava.

Davvero un bell'affare per gli amanti del design, visti i gusti già ampiamente dimostrati della giovane icona social che grazie al suo lavoro e la sua fama è arrivata a conoscere anche gli esponenti più importanti del settore dell'arredamento e dell'arte.

L'annuncio di vendita è stato anche pubblicato (sempre su Instagram chiaramente) da Tennyviana, che come si legge nella descrizione del suo profilo, si occuperebbe di business internazionale.

Tra i commenti al post spiccano quello di Francesca Ferragni, sorella dell'influencer da poco diventata mamma del piccolo Edoardo e della Ferragni stessa a cui, la sua casa, la casa in cui tutto ha avuto inizio, mancherà indubbiamente tantissimo.

I Ferragnez e la loro vita a CityLife

Oltre alla casa di Los Angeles di cui abbiamo parlato, gira ormai da tempo la voce che Chiara e Fedez, insomma, i Ferragnez starebbero pensando di mettere in vendita anche il loro appartamento di lusso a CityLife. Quello in cui hanno vissuto fino ad ora.

Con l'arrivo di Vittoria, l'ultima nata della famiglia italiana tra le più ricche e famose di instagram che tra non molto avrà bisogno di una stanza tutta sua, i due imprenditori del web starebbero infatti pensando di allargarsi un po' di più rimanendo comunque a Milano, e sempre nella stessa zona in cui sono ora.