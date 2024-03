Chi è più ricco tra Shakira e Piqué? Patrimoni e guadagni a confronto

Per mesi e mesi, Shakira e Piqué hanno tenuto impegnati i tabloid di tutto il mondo con la loro separazione. Tra accuse a mezzo canzoni e repliche via social, i due hanno regalato una soap opera degna di nota. Vediamo chi è più ricco tra la cantante e il calciatore.

Chi è più ricco tra Shakira e Piqué?

Ormai, Shakira e Piqué non sono più una coppia. I due si sono conosciuti nel 2010, sul set del videoclip di Waka Waka, canzone che l'artista ha scritto per la Coppa del Mondi di quell'anno. A distanza di poco sono usciti allo scoperto e hanno coronato il loro amore con la nascita dei due figli: Milan, nel gennaio 2013 e Sasha, nel 2014.

Nel mese di giugno 2022, però, la loro relazione è giunta al capolinea. Il motivo? L'ex calciatore dell’FC Barcelona ha tradito la cantante. Da questo momento in poi, i due si sono scontrati con ogni mezzo: lei a suon di musica, lui con dichiarazioni social o a mezzo stampa. Una vera e propria soap opera, che ha tenuto incollati i fan di tutto il mondo. Tralasciando la storia d'amore, chi è più ricco tra Shakira e Piqué?

Grazie al suo lavoro nel mondo della musica, la cantante ha accumulato un patrimonio di circa 300 milioni di euro. Di questo fa parte anche la villa di Miami del valore di 13 milioni di euro. Le ricchezze dell'ex calciatore, invece, sono molto, molto inferiori: intorno agli 80 milioni di euro. Anche lui possiede una casa. Si trova a Barcellona, è su tre piani, vanta una mega terrazza e una piscina, e vale 4,5 milioni di euro.

Shakira e Piqué hanno anche due proprietà in comune: un appartamento acquistato nel 2012 nel comune spagnolo di Esplugues de Llobregat del valore 4,5 milioni di euro e l'altro nei pressi di Camp Nou pagato 5 milioni di euro.

Quanto è il patrimonio di Piqué?

Il patrimonio di Piqué è molto, molto inferiore a quello di Shakira, ma comunque ingente. Le sue ricchezze derivano in gran parte dai contratti con il Barcellona, ma non vanno sottovalutate tutte le attività extra che ha portato avanti durante la carriera da calciatore. Oltre alle pubblicità e alle sponsorizzazioni, l'ex giocatore è stato un abile investitore.

Una catena di ristoranti, una squadra di calcio a Barcellona, una collezione di profumi, una linea di moda e un marchio di vodka: Piqué è arrivato ovunque e il suo conto in banca ne ha guadagnato.

Che debiti ha lasciato Piqué a Shakira?

Nella canzone con cui ha sventolato al mondo intero i tradimenti di Piqué, Shakira canta: "Mi hai lasciata come vicina di casa della suocera, con la stampa alla porta e il debito nell’erario. Pensavi di farmi del male e di rendermi più dura. Le donne non piangono più, le donne pagano i conti". Che debiti le ha lasciato l'ex calciatore? Stando a quanto emerso dal programma tv spagnolo La mesa caliente, in onda su Telemundo, Piqué avrebbe chiesto all'ex compagna di pagare un suo debito di 400 mila dollari in cambio del suo lasciapassare per portare i figli a vivere a Miami.

Che cosa è successo a Shakira?

Nel 2023, Shakira è stata condannata a tre anni di carcere e ad una multa di 7,3 milioni di euro per aver frodato il fisco spagnolo. Secondo la Procura, la cantante ha evaso 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Dopo la condanna, che non le è costata la reclusione perché incensurata. Shakira ha dichiarato: