Chi ha più soldi tra Fedez e Chiara Ferragni: patrimonio e guadagni a confronto

Fedez e Chiara Ferragni sono tra gli influencer più noti e seguiti d'Italia, al punto che la loro crisi matrimoniale è diventata una notizia nazionale, apparsa su tutti i giornali italiani e stranieri. La famiglia Ferragnez, da sempre sui social, è amata e apprezzata da molti, nonostante le crisi e gli scandali che hanno colpiti i due noti imprenditori.

Molti si chiedono chi è più ricco tra marito e moglie e per scoprirlo dobbiamo analizzare patrimoni, immobili e guadagni: ecco chi ha più soldi tra Fedez e Chiara Ferragni.

Chi ha più soldi tra Fedez e Chiara?

Fedez e Chiara erano due persone come tante prima del successo: lui viveva in un appartamento modesto e si lamentava del prezzo delle bottiglie di vodka in discoteca, mentre Chiara studiava alla Bocconi di Milano e veniva già da una famiglia più agiata, nonostante anche lei si improvvisasse alcuni outfit e articoli per il suo blog.

I due si sono incontrati e conosciuti, diventando i Ferragnez e da lì le loro carriere hanno preso il volo: sono arrivati i soldi, il successo, le copertine e gli scandali. I guadagni sono aumentati e anche la loro vita è cambiata nettamente.

Fedez ha avuto successo prima con la musica, poi con i podcast e il management dei content creator; mentre Chiara Ferragni ha sbancato con la moda, la pubblicità e poi con i brand firmati direttamente da lei.

Insieme hanno dato vita alla serie televisiva The Ferragnez, per raccontare la loro vita, la loro storia e per rivivere i momenti belli e brutti che li hanno sognati sino a quel momento. Insieme ai figli, Leone e Vittoria, sono una delle famiglie più social d'Italia.

Con lo scandalo del Pandoro Gate, però, la famiglie si è sgretolata: Chiara e Fedez si sono lasciati e i loro social sono caduti nettamente in termini di engagement e seguito.

Le case di lusso dei Ferragnez

Nel corso degli anni, Chiara e Fedez hanno accumulato un ricco patrimonio, che comprende anche numerosi immobili di lusso: a partire dal nuovo attico comprato nella zona City Life a Milano, dove attualmente vive l'imprenditrice digitale con i suoi due figli.

Secondo Immobiliare.it, l'attico ha una metratura superiore a 300mq, senza considerare il terrazzo: all'interno, inoltre, c'è una cabina armadio enorme, una sala cinema e un lungo elenco di stanze con interni di design. Lo abbiamo visto in alcune stories a dicembre 2023, prima dello scandalo del Pandoro.

Il valore di questo immobile è stimato sui 4,5 milioni di euro, in crescita considerando anche come è stato arredato internamento. La proprietà sarebbe di Chiara, considerando che è stata acquistata tramite le sue società.

A questo immobile occorre poi aggiungere Villa Matilda, una splendida residenza sul lago di Como intitolata alla memoria della cagnolina di Chiara Ferragni. Si tratta di 470 mq di villa con piscina e parco attorno, per un valore di almeno 5 milioni di euro: in questo caso la proprietà sarebbe di Fedez, considerando che è stata acquistata tramite Flv immobiliare.

Patrimonio e società di Chiara Ferragni

La due società riconducibili a Chiara Ferragni sono Fenice Srl e Tbs Crew Srl: la prima è la società che gestisce proprio il brand dell'influencer, ovvero il noto occhio che appare sui suoi capi e su tutti i prodotti moda e beauty.

Fenice Srl nel 2022 ha segnato 3,4 milioni di utili, mentre Tbc Crew - che è la società che si occupa dell’immagine di Chiara Ferragni - sempre nel 2022 il fatturato è stato di 14,5 milioni di euro, con un utile di 5,1 milioni di euro.

Patrimonio e società di Fedez

Più complessa è l'analisi dei ricavi di Fedez attraverso le sue società: la holding principale è la Zedef Srl, una società usata soprattutto per detenere quote di altre società e assorbire gli utili che arrivano dalle altre aziende. Questa società nel 2022 è arrivata a un utile di 3.960.861 euro.

La seconda azienda è la ZDF Srl, sciolta nel 2024 e fusa nella Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl, una società che si occupa di gestione di creator. Nel 2022 ha fatturato come utile 1.655.186 euro.

Chi è più ricco tra Fedez e Chiara Ferragni?

Non è facile stabilire chi ha più soldi tra Chiara Ferragni e Fedez, ma possiamo certamente parlare di patrimoni e guadagni stellari.

Una risposta alla domanda "Chi tra i due guadagna di più?" l'aveva data l'influencer nel corso di una diretta sui social nel 2022: