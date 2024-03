Chi ha più soldi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? La differenza è notevole

Chi ha più soldi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Gli ex coniugi più amati di Roma godono di ricchezze degne di nota, ma uno ne ha più dell'altro.

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia da tempo e si sono rifatti una vita con i rispettivi compagni, ma si stano ancora scontrando in tribunale. Chi ha più soldi tra l'ex calciatore e la conduttrice?

La causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue a suon di colpi di scena. Secondo ultime indiscrezioni, il Capitano avrebbe convinto Cristiano Iovino - il ragazzo del famoso caffè con l'ex moglie - a testimoniare in suo favore. In attesa di nuovi risvolti, una domanda sorge spontanea: chi ha più soldi tra l'ex calciatore e la conduttrice?

Stiamo parlando di due personaggi che vantano carriere degne di nota. Ilary ha nel suo curriculum la conduzione di programmi che le hanno consentito di incassare un bel po' di soldini. Con il Grande Fratello, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe incassato 25 mila euro a puntata, per un totale di 650.000 euro. Cifra più alta per L'Isola dei Famosi: 50 mila euro a diretta, ossia 900 mila euro a stagione.

I guadagni di Ilary, però, vanno oltre la televisione. Da anni, ormai, percepisce compensi anche per le sponsorizzazioni social e le varie campagne pubblicitarie a mezzo tv e stampa. Ciliegina sulla torta il documentario Unica, che le ha permesso si incassare 700 mila euro.

Totti, dal canto suo, ha guadagnato parecchi soldi grazie alla carriera di calciatore della Roma. Secondo i beninformati, con le ultime 21 stagioni, ha incassato un compenso netto di 84,25 milioni, che lordi sono 152 milioni. Francesco è arrivato a percepire 6 milioni netti a stagione, una cifra immensa. Già da questi dettagli si capisce che è più ricco il Capitano che l'ex moglie.

Francesco Totti: un Pupone dalle uova d'oro

I guadagni di Totti nel mondo del calcio non si sono fermati quando ha appeso le scarpette al chiodo, Francesco ha dato il via ad una carriera dirigenziale. Fino al 2023 (anche se le dimissioni sono arrivate nel 2019), ha avuto un contratto con il club giallorosso che gli ha fruttato 600 mila euro l'anno.

Parallelamente, il Capitano ha investito in diverse società a responsabilità limitata, sette per l'esattezza, operanti soprattutto nel settore immobiliare. L'impero è controllato dalla holding Numberten Srl, costituita nel 2001 e di cui Francesco detiene l’83,19% delle quote. Le parti restanti sono divise tra la mamma Fiorella (10,08%) e il fratello Riccardo (6,72%). Nel 2015, la società contava su un utile netto di 14,65 milioni.

L'ex calciatore, inoltre, è proprietario di sette fabbricati, tra cui alcune ville, situati a Sud di Roma e non in comunione di beni con l'ex moglie Ilary. E' chiaro, quindi, che Francesco sia più ricco della Blasi. Eppure, gli avvocati del Pupone sostengono che la conduttrice abbia molta più liquidità sui conti correnti. Non solo, avrebbe anche delle società, riconducibili a lei ma intestate al padre Roberto Blasi.