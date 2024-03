Chiara Ferragni: il prezzo da capogiro dell'anello pantera con cui ha sostituito la fede

L'allontanamento tra due dei personaggi più noti nel mondo del gossip ha sconvolto i fan, i quali hanno notato alcuni dettagli negli scatti postati dall'influencer.

Durante la sua vacanza a Dubai, Chiara Ferragni avrebbe sostituito la fede con un prezioso anello pantera dal valore inestimabile: ecco il prezzo del gioiello.

Chiara Ferragni: le vacanze a Dubai in assenza di Fedez

Numerosi gli scatti che l'influenzar più famosa d'Italia pubblica sui suoi profili social, coinvolgendo i follower durante le sue giornate e i suoi vari impegni.

A causa dello stress legato alle presunte voci di divorzio con Fedez, l'influencer avrebbe deciso di trascorrere del tempo assieme a parte della sua famiglia e ai suoi figli, apparsi di spalle nei suo scatti social.

I follower più curiosi non hanno fatto a meno di notare un prezioso gioiello sull'anulare sinistro dell'influencer, con il quale sembrerebbe aver sostituito la fede: ecco tutti i dettagli.

L'anello pantera al posto della fede: lo scandalo Ferragnez

Una vacanza lontana dagli scatti dei paparazzi è ciò che si sta concedendo Chiara Ferragni, preferendo allontanarsi dall'Italia e godersi dei giorni in compagnia dei suoi affetti più cari.

Oltre agli scatti che la mostrano in bikini e in compagnia dei figli, i follower non hanno potuto fare altro che notare un dettaglio particolare sulla sua mano sinistra.

Al posto della fede, infatti, l'influencer sembrerebbe avere al dito anulare un vistoso anello pantera, di cui molti ora si chiedono il valore date le dimensioni.

Il prezzo dell'anello pantera: la cifra che sconvolge i follower

I più attenti non hanno potuto non notare il prezioso anello pantera con cui Chiara Ferragni ha repentinamente sostituito la fede, ma il valore del gioiello raggiunge cifre impensabili.

Il Panthère de Cartier, l'anello a forma di pantera dell'iconico brand, è stato indossato dall'influencer nella sua variante in oro bianco 750/1000, decorato con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante 1,82 carati.

Si sa che il patrimonio di Chiara Ferragni raggiunga vette altissime ma, questa volta, nessuno può immaginare il prezzo del prezioso gioiello sul suo dito.

L'anello in questione ha infatti un valore variante in base al peso in carati, al numero e alla dimensione delle pietre e, sul sito ufficiale, viene venduto a 83.500 euro.

L'anello non è passato inosservato e, questa volta, non sono per il valore, ma anche per la particolare posizione sulla mano dell'influencer.

