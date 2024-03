Perché i figli di Chiara Ferragni e Fedez compaiono sui social solo di spalle?

Perché Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a pubblicare i figli di spalle? Da giorni i piccoli Leone e Vittoria non vengono più mostrati in viso.

Da giorni, ormai, i figli di Chiara Ferragni e Fedez vengono immortalati solo di spalle. Vediamo perché l'imprenditrice e il rapper, in piena crisi matrimoniale, hanno deciso di invertire un 'trend' che ha sempre fatto parte della loro quotidianità.

I figli di Chiara Ferragni e Fedez mostrati solo di spalle: perché?

Fin dal loro esordio nel mondo virtuale come coppia, Chiara Ferragni e Fedez hanno abituato i fan ad una condivisione ossessiva della loro quotidianità. Quando sono diventati genitori, prima con Leone e poi con Vittoria, non hanno cambiato modus operandi: i pargoli sono finiti sui social ancor prima di nascere. Negli ultimi giorni, gli ex Ferragnez hanno incredibilmente detto basta: i figli vengono mostrati solo di spalle. Perché hanno finalmente smesso di sbattere i loro volti a destra e a manca?

Molto probabilmente, Chiara e Fedez hanno preso questa decisione perché 'costretti' dall'iter di separazione che li vede dirsi addio dopo anni di unione idilliaca. Il legale Gian Ettore Gassani, Presidente associazione avvocati matrimonialisti italiani (AMI), ha spiegato come funziona la gestione dei minori sui social. Intervistato da Fanpage.it, ha dichiarato:

C'è una legge dello Stato del 2016 che sancisce che le fotografie dei figli sui social in linea generale non andrebbero assolutamente pubblicate, con o senza consenso dei genitori. Molti lo fanno perché entrambi prestano un consenso, quando ci sono delle crisi o ci sono delle divergenze, senza il consenso di uno dei due è assolutamente sconsigliabile pubblicare le foto se non si vuole incappare in sanzioni di carattere civilistico o anche penalistico. (...) Quello che sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez in questo momento è positivo, anche se in passato la coppia non si è fatta il problema di condividere le foto dei figli.

Considerando che Chiara e Fedez non vivono più insieme e sono ad un passo dalla separazione, è assai probabile che si siano accordati per la tutela dei minori. Questa, ovviamente, comprende anche la loro esposizione sui social. Ergo, se la Ferragni e il rapper vogliono condividere immagini di Leone e Vittoria possono farlo soltanto ritraendoli di spalle.

Chiara Ferragni e Fedez, cosa cambia se i figli vengono immortalati di spalle?

Ammesso che sia questo il motivo per cui Chiara Ferragni e Fedez ritraggono i figli solo di spalle, una domanda sorge spontanea: cosa cambierà adesso? Molti fan li seguivano proprio per le avventure di Leone e Vittoria, quindi potrebbero tranquillamente togliere il 'segui'. Il ragionamento, però, è più ampio. Gian Ettore Gassani ha dichiarato:

La coppia del secolo che si separa è un crollo economico a prescindere, perché sono un unicum in coppia ma presi singolarmente a mio parere a livello commerciale valgono molto di meno. E cambia tutto perché nell'immaginario collettivo era la coppia dei sogni, quella ricca, che nella vita aveva svoltato. Rappresentava un sogno per molta gente, che si innamora più dei sogni degli altri invece di pensare ai propri, e il loro crollo è già dal punto di vista finanziario il preludio di una necessaria ripartenza.

Da oggi in poi, gli ex Ferragnez avranno molti più obblighi da rispettare. L'esposizione dei figli, infatti, non riguarda solo i social. Gassani ha dichiarato: