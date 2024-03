Donne miliardarie, chi sono e cosa fanno le 10 più ricche d'Italia e del mondo

Quando pensiamo ai miliardari ci immaginiamo dei grandi uomini d'affari impegnati nello sviluppo dell'industria, nel petrolio oppure a capo di grandi aziende: in barba a qualsiasi stereotipo, invece, esistono ben 19 donne miliardarie in Italia e la maggior parte dei loro nomi sono conosciuti in tutto il mondo.

Ecco chi sono e cosa fanno le donne più ricche d'Italia.

Donne miliardarie in Italia e nel mondo, la classifica

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stata stilata la classifica delle donne miliardarie più ricche d'Italia e del mondo: il nostro Paese si è classificato al quarto posto per numero di imprenditrici che hanno ottenuto successo grazie alle loro attività e soprattutto al loro patrimonio.

Nello studio condotto da City Index e pubblicato sull'Intenational Women’s Day, la classifica dei Paesi con più donne miliardarie al mondo è piuttosto intuitiva:

1. Stati Uniti con un totale di 97 donne miliardarie; 2. la Cina, che si colloca al secondo posto con 42; 3. la Germania occupa il terzo posto con 22 donne miliardarie; 4. al quarto posto c'è l'Italia, con ben 19 miliardarie in classifica.

Chi sono le donne più ricche del mondo?

Per avere un'idea di quanto ammonta il patrimonio delle donne più ricche del mondo, riproponiamo la classifica più aggiornata:

1. Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio netto di 90,2 miliardi; 2. Walmart Alice Walton; 3. la newyorkese Julia Koch, con 59,8 miliardi di dollari; 4. Jacqueline Mars, con un patrimonio di 39,5 miliardi.

Ma quali sono le donne più ricche d'Italia e di cosa si occupano? Vediamo la classifica con i primi 10 nomi.

1. Massimiliana Landini Aleotti

Massimiliana Landini Aleotti è la donna più ricca d'Italia con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari. Nata a Lerici in provincia di La Spezia, nel 2014 ha ereditato, assieme ai suoi 3 figli, il colosso della farmaceutica Menarini da suo marito Alberto Aleotti

2. Miuccia Prada

Con un patrimonio di 5,8 miliardi, Miuccia Prada è la seconda donna italiana più ricca al mondo. Nata a Milano nel 1949, dopo la laurea in Scienze Politiche e gli studi al Piccolo Teatro della sua città, è entrata a lavorare nell'azienda di famiglia fondata dal nonno Mario nel 1913, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda.

3. Marina Caprotti

Terzo posto per Marina Caprotti, figlia dell'imprenditore Bernardo Caprotti fondatore di Esselunga e della sua seconda moglie, Giuliana Albera: è nata a Londra nel 1978.

4. Marina Berlusconi

Ai piedi del podio tra le donne più ricche d'Italia c'è Marina Berlusconi, la primogenita del Cavaliere: nata a Milano, ha un patrimonio pari a 1,9 miliardi secondo Forbes.

Presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore; membro del CdA di MFE - MediaForEurope N.V. (fino al 2021 Mediaset S.p.A.) e dall'ottobre 2008 all'aprile 2012 è stata nel CdA di Mediobanca. In passato ha fatto parte anche dei Cda di Medusa Film e di Mediolanum.

5. Nicoletta Zampillo

La vedova di Leonardo Del Vecchio fondatore di Luxottica, vanta un patrimonio di 4 miliardi.

6. Giuliana Benetton

Ritorniamo nel mondo della moda con Giuliana Benetton, sorella di Gilberto e Carlo, titolare di beni per 3.3 miliardi, e già socia di maggioranza di uno del 4 veicoli dietro la holding di famiglia.

7. Susan Carol Holland

Spostiamoci nel settore manifattura e beverage, dove troviamo Susan Carol Holland con una ricchezza di 3,2 miliardi di dollari,

8. Isabella Seragnoli

Isabella è filantropa, mecenate e presidente e azionista di Coesia, multinazionale bolognese che raduna una ventina di aziende nel packaging e nelle soluzioni industriali. Il suo patrimonio, stimato a 3,2 miliardi di dollari, la incorona come la 989esima persona più ricca al mondo.

9. Alessandra Garavoglia

Con un patrimonio di 3,1 miliardi di dollari, è a capo del board del gruppo Campari, il più grande al mondo nel comparto alcoholic beverage. Nata a Milano 63 anni fa, detiene il 24% della società che include marchi come Skyy Vodka, Wild Turkey, Aperol e Campari.

10. Marina Prada

Anche la sorella di Miuccia entra nella classifica delle donne più ricche d'Italia, con un patrimonio di 2,3 miliardi di dollari: è la 1335esima persona più ricca al mondo.