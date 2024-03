Aggiornata la classifica delle donne miliardarie, 19 sono italiane: ecco chi sono

Forse non tutti sanno che in Italia ci sono diverse donne che rientrano nella classifica mondiale delle persone più ricche. Si tratta di donne con patrimoni miliardari, da far invia a chiunque e che si sono affermate in vari campi, dalla moda agli investimenti finanziari.

Forbes ha aggiornato la classifica annuale delle donne miliardarie, con qualche modifica rispetto all'anno passato. E in Italia ce ne sono ben 19. Ecco la classifica completa.

Chi sono le donne miliardarie: la nuova classifica

Secondo gli ultimi dati pubblicati da "Intenational Women’s Day", la donna più ricca del mondo è Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio netto di 90,2 miliardi. Subito dopo c'è l'ereditiera Walmart Alice Walton, al terzo posto invece Julia Koch con 59,8 miliardi di dollari. Fuori dal podio con "soltanto" 39,5 miliardi troviamo Jacqueline Mars.

Chi sono le donne italiane miliardarie

La prima donna miliardaria a comparire nella classifica è Massimiliana Landini Aleotti con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari. Sposata con Alberto Aleotti, ha ereditato il colosso farmaceutico Menarini. Passando alle altre, nella classifica delle donne miliardarie troviamo:

• Miuccia Prada, con un patrimonio di 5,8 miliardi

• Marina Caprotti , figlia dell'imprenditore Bernardo Caprotti fondatore di Esselunga

• Marina Berlusconi , primogenita di Silvio Berlusconi presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore

• Nicoletta Zampillo , vedova di Leonardo Del Vecchio fondatore di Luxottica

• Giuliana Benetton , socia di maggioranza di uno del 4 veicoll dietro la holding di famiglia

• Susan Carol Holland , presidente Amplifon

• Isabella Seragnoli , filantropa e presidente e azionista di Coesia, multinazionale bolognese

• Alessandra Garavoglia, a capo di Campari

Le altre donne miliardarie italiane

In classifica, nei posti più in basso, ci sono altre personalità di spicco del made in Italy. Parliamo della sorella di Miuccia Prada, azionista di minoranza dell’azienda, di Ancora Sabrina e Barbara Benetton, Maria Franca Fissolo, vedova di Michelle Ferrero, e Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris.