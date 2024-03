La nuova casa di Fedez dopo la presunta separazione con Chiara Ferragni: ecco dove abita

Dopo la separazione dalla moglie, Fedez è tornano in un appartamento dove ha vissuto prima del matrimonio: ecco dove vive in affitto.

Se inizialmente la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembrava qualcosa di costruito, in realtà entrambi i protagonisti hanno in qualche modo confermato che c'è qualcosa che non va nella relazione, senza scendere troppo nei dettagli.

Una crisi che sembra più profonda rispetto alle precedenti che, come riporta Diva e Donna, avrebbe spinto Fedez a lasciare l'attico di CityLife – in cui abitava insieme alla famiglia – per affittare un appartamento in cui viveva quando era single.

Ecco dove abita adesso Fedez e quanto costa il suo appartamento da "single".

Dove abita Fedez da "single"

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez era pronta da appena pochi mesi, ma nella coppia iniziavano già a mostrarsi i primi segnali di cedimento: secondo indiscrezioni, la crisi dei Ferragnez si protrae da diversi mesi, al punto che Fedez è stato costretto a lasciare l'attuale attivo in CityLife per trovarsi un nuovo appartamento da "single".

Secondo quanto riporta un noto settimanale di gossip, pare che Fedez sia tornato alle origini e abbia preso in affitto - per tre mesi, al momento - l'appartamento in cui viveva prima di conoscere la moglie Chiara.

Diva e Donna ha pubblicato le foto di quell'appartamento situato al quarto piano di un palazzo in mattoni rossi in zona Navigli, a Milano. Un posto non troppo lontano da dove vive Chiara insieme ai bambini.

Paparazzato sotto casa insieme alla sua fidata assistente Eleonora (la stessa che lo ha accompagnato a Miami quando aveva bisogno di staccare la spina dai problemi coniugali), Fedez non alza mai lo sguardo dal suo telefonino. Sino a quando non arrivano i bambini, Leone e Vittoria: da quel momento inizia a sorridere.

Fedez torna a Rozzano con i figli

Nell'ultimo periodo qualcun ha avvistato Fedez a Rozzano, vicino a Milano, insieme ai suoi figli Leone e Vittoria: in realtà, qui il rapper ha trascorso la sua infanzia e ha voluto riportare i propri figli indietro nel tempo per rivivere dei momenti felici.

Nel frattempo, Chiara Ferragni era impegnata nella sua intervista da Fabio Fazio, mentre Fedez pubblicava stories che mostravano i bambini correre tra le case di quartiere, Un bel momento per tutti loro.

Il messaggio di Fedez sulla crisi con Chiara

Qualche giorno fa, inoltre, il rapper ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una canzone il cui testo sembra indirizzato proprio alla moglie Chiara:

Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita.

Scritta e cantata insieme a J-Ax nel 2013, sembra proprio una canzone perfetta per il momento drammatico che sta vivendo la coppia.

Paparazzato più volte dai giornalisti di Pomeriggio 5, Fedez è sembrato piuttosto scocciato di tutto questo interesse verso la sua vita privata:

Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli.

E alla domanda del giornalista sulla fede nuziale, che Fedez ha indossato dopo averla tolta, il rapper replica: "Il mistero si infittisce. Dopo la strage di piazza Fontana, il matrimonio di Fedez".