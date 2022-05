Enrico Brignano è uno dei comici più famosi della televisione italiana, nonché conduttore di molti programmi firmati Rai. La sua carriera, iniziata molto tempo fa, gli ha portato grandi soddisfazioni e altrettanti bei soldini grazie ai quali vanta un patrimonio di tutto rispetto. Vediamo quanto ha guadagnato finora e quanto guadagnerà ancora nelle sue esibizioni future.

Enrico Brignano: carriera e cachet di un comico da film e serie tv!

Quando pensiamo al mondo comico di Zelig dei primi anni 2000 ci vengono in mente tantissimi nomi di artisti di grande talento e personalità e proprio fra questi, non può mancare di ricordare anche il grande Enrico Brignano. Nato a Roma nel 1966, questo comico cabarettista nonché showman, attore e doppiatore frequenta l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Il suo primo esordio in televisione avviene con la prima edizione di “La sai l’ultima?” su Canale 5, mentre nel 1992, partecipa come ospite alla prima edizione di “Scherzi a parte” condotta da Teo Teocoli e Gene Gnocchi.

Il vero debutto però arriva nel 1998 quando viene scelto per interpretare un ruolo secondario nella serie tv “Un medico in famiglia”, una vera e propria occasione che non sol ogni offre maggiore visibilità ma gli consente anche di ricevere grande apprezzamento da parte di un pubblico diverso, al quale non era ancora abituato. La stessa platea di spettatori gli si affeziona talmente da seguirlo anche a teatro dove, nel 1999 apre le porte a uno spettacolo tutto suo intitolato “Si fa presto a dire amore”.

Dopo diverse tournée estive entra nella produzione cinematografica di Carlo Vanzina ma la vita da set gli sta scomoda e ritorna alla sua passione principale: la recitazione. Dal 2007 al 2011 entra a far parte dei comici di Zelig e un anno dopo appare come guest-star nella serie tv “I Cesaroni” e come ospite nel programma “Panariello non esiste”.

A fianco di Ilary Blasi e Luca Argentero conduce Le Iene e nell’agosto del 2013 riceve il “Riccio d’argento” nella 27esima edizione de “Il meglio d’Italia”.

Tra i film che l’hanno visto come protagonista e non, si ricordano:

“SMS- Sotto mentite spoglie” di Vincenzo Salemme (2007)

“Un’estate al mare” di Carlo Vanzina (2007)

“Asterix alle Olimpiadi” di F.Forestier (qui ha fatto da doppiatore)

“Un’estate ai Caraibi” di Carlo Vanzina (2009)

“La vita è una cosa meravigliosa” di Carlo Vanzina (2010)

“Faccio un salto all’Avana” di Dario Baldi (2011)

“Ex - Amici come prima” di Carlo Vanzina (2011)

”Tutte lo vogliono” di Alessio M. Federici (2015)

“Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi (2016)

“Poveri ma ricchissimi” di Fausto frizzi (2017)

La sua carriera lavorativa, quindi, parte bene e continua ad andare sempre meglio facendogli guadagnare somme molto più che discrete a ogni singola esibizione e a ogni film.

Sebbene non ci sia dato sapere a quanto ammonti il cachet dei lavori svolti finora, si ipotizza che il comico abbia guadagnato non meno di 10.000 euro ad apparizione mentre, per quanto riguarda la conduzione e la partecipazione all’Evolushow 2.0 (dal 2014 al 2016) si confermano 6 milioni e mezzo per un totale di 101 esibizioni.

Ciò che si sa è che in suo possesso figurano una casa a Roma ( molto grande) ed una barca molto costosa che è stata oggetto di scherzo da parte del programma “Le Iene”, al quale ha partecipato anche la compagna Flora Canto.

Con lei, ha avuto modo di condurre anche la trasmissione “Un’ora sola ti vorrei”, andata in onda su Rai 2 nel 2020 che ha contribuito a far salire notevolmente l’ammontare dei suoi guadagni.

Enrico Brignano, una comicità inconfondibile

Il suo stile lo ha reso famoso e apprezzato dal pubblico italiano granzie anche all'abilità tutta sua nel fare il cantastorie e creare quel climax che fa tanto gag. Come comico ama stare da solo sul palco e parlare dai temi più semplici a quelli più insidiosi come quello sui vaccini. Da sempre ha abituato gli spettatori ad uno show minimalista e teatrale, che preferisce rispetto a quello televisivo, e riesce sempre a calcare la scena con umiltà e pacatezza.

Ma ora, per stare al passo con i tempi, il suo stile ha subito dei mutamenti: i monologhi sono diventati più lunghi e cerca di tenere il passo con la contemporaneità, anche se lui stesso ha ammesso che non si tratta di una passeggiata.

Un'altra certezza è che lo vedremo comparire sul palco anche quest’anno, nel suo show “Ma … diamoci del tu!” il 22 e il 23 giugno 2022 all’ Auditorium Parco della Musica- Cavea di Roma. E i biglietti stanno già rasentando il sold out, segno che il suo pubblico gli resta affezionato nonostante il trascorrere degli anni.

Enrico Brignano: l'amore con Flora Canto e le nozze in arrivo

Enrico Brignano ha avuto la fortuna di conoscere i piaceri e i dispiaceri del palco quand’era ancora giovane e la stessa fortuna, gli è stata amica anche nella vita privata.

Dal 2014, il comico fa coppia fissa con l’attrice e conduttrice televisiva Flora Canto ed insieme hanno avuto due figli: Martina (4 anni) e Niccolò (1 anno).

Conosciutisi grazie a Giancarlo Magalli, la coppia si è sempre dichiarata felice e innamorata sebbene, prima di adesso, non avesse mai avuto interesse nel condividere la storia del loro incontro e rimanesse piuttosto riservata anche sul resto della vita quotidiana.

I due piccionicini infatti, hanno scelto di far sapere al pubblico di volersi sposare a luglio di quest’anno soltanto durante una puntata del cooking show condotto proprio da Flora, intitolato “Fatto da mamma e papà”.

Una coppia, la loro, che ha avuto modo di conoscersi nel privato tanto quanto nell’ambiente televisivo visto che i due hanno lavorato fianco a fianco più volte sul palco. Il pubblico, ormai abituato a vederli scherzare e giocare con affetto, li reputano una delle coppie televisive più belle e amate del momento e sebbene abbiano un’età decisamente diversa, la complicità che sta alla base del loro rapporto è da fare invidia.

Il 30 luglio 2022 è alle porte e tra una dedica d’amore e un bacio rubato sui social, la coppia è già alle prese con i preparativi per il gran giorno. Il countdown è già scattato e in tutto si contano già 150 invitati mentre i figli vestiranno in pendant con i genitori.

Sul tema delle nozze non si hanno anticipazioni ma secondo Flora sarà un’americanata pazzesca, con tanto di cambio d’abito per la sera, addio al nubilato a Mikonos, cerimonia in stile Beautiful con orchestra di violini e un bell’arco di fiori dove Enrico sarà ad attenderla. Ci saranno anche i bambini che cospargeranno i petali di rosa mentre la sposa cammina a passi lenti per raggiungerlo; insomma, un matrimonio da sogno al quale si spera di poter partecipare, anche solo grazie a qualche scatto rubato. Sicuramente, il patrimonio del comico quel giorno scenderà di qualche migliaio di euro, ma per un ottimo motivo!

Enrico Brignano: lo scherzo della barca a "Le Iene"

Enrico Brignano e Flora Canto hanno una bellissima casa situata nel cuore di Roma. Più che una dimora indipendente è un appartamento moderno, dove gli arredamenti sono semplici e il bianco e il grigio sono i colori predominanti. Completamente arredata secondo i gusti della coppia però, non è la sola abitazione in loro uso. I due trascorrono molto tempo anche a Dragona, il paese d’origine del comico e dove tutt’ora vive sua madre.

La loro seconda casa invece, è situata a San Felice Circeo ed è il luogo dove trascorrono la maggior parte delle vacanze estive, insieme ai figli. Anche la barca, sebbene non sia una casa, è un luogo dove lui e la sua famiglia passano molto tempo fra gite fuori porta e attimi d’estate. Un mezzo al quale Enrico è molto affezionato e che, durante uno scherzo delle Iene a momenti gli faceva venire un infarto.

Tutto è iniziato quando Flora ha tenuto una festa in barca l’anno scorso e ha raccontato al compagno di averla, malauguratamente, distrutta. Il comico, schiumante di rabbia si è trovato alle prese con l’armatore che gliel’aveva affittata, il quale pretendeva che gli restituisse ben 70 mila euro per ripagare l’imbarcazione e ritrovarla, visto che era stata pure rubata.

Dopo schiamazzi, urla, agitazione e qualche parolaccia, il comico si è addirittura cimentato in un vero e proprio inseguimento lungo il Tevere e una volta raggiunga la sua imbarcazione non solo ha scoperto di essere intatta ma ha anche capito di essere vittima di uno scherzo. Una volta salito a bordo del suo amato motoscafo ha stretto la mano a Niccolò de Vittis e si è seduto su uno dei divanetti bianchi, sul ponte di comando, abbozzando un sorriso a denti stretti e asciugandosi la fronte dai sudori freddi. Tutto è bene quel che finisce bene e quei famosi 70 mila euro, sono rimasti fermi dov’erano senza intaccare il totale del suo patrimonio. Ha potuto riportare la sua amata barca al molo e abbracciare la moglie che fino a pochi minuti prima aveva rimproverato per bene.