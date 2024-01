Eros Ramazzotti è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano, ed proprio per questo parteciperà come ospite ad una delle puntate del prossimo Festival di Snaremo 2024. Ma dove vive il cantante di Terra Promessa? Ecco alcune curiosità.

Eros Ramazzotti è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano. Secondo gli ultimi annunci di Amadeus, il cantautore salirà sul palco del festival di Sanremo 2024 in una delle serate della kermesse musicale per celebrare un anniversario molto importante.

Tra qualche settimana dunque sul palco della 74esima edizione del Festival vedremo il cantautore romano che si esibirà durante la serata di giovedì 8 febbraio per celebrare i quarant’anni dalla vittoria con Terra Promessa proprio al festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte.

Dunque Eros torna sul palco ma come ospite d’eccezione. Lo scorso anno aveva presenziato al Festival accompagnando Ultimo nella serata cover.

Il suo ritorno a Sanremo è stato accolto con molto entusiasmo dai suoi fans che non aspettano altro che ascoltarlo durante la kermesse canora.

Ma nei momenti di pausa dal lavoro dove abita il cantante romano? Scopriamo insieme qualche curiosità.

Eros Ramazzotti, ecco dove vive il cantante prossimo ospite di Sanremo 2024

Mancano poche settimane all’avvio del Festival di Sanremo 2024 che inizierà martedì 6 febbraio per poi proseguire fino a sabato 10 febbraio.

Ed intanto gli annunci di Amadeus continuano ad arrivare.

Nella serata di giovedì salirà sul palco del Festival Eros Ramazzi per festeggiare insieme al pubblico un anniversario molto importante: i 40 anni di Terra Promessa, la canzone che lo ha portato al successo nella categoria nuove proposte e facendolo diventare l’idolo che oggi tutti i fans amano.

Classe 1963, il cantautore italiano è tra gli artisti più amati nel mondo. Da quel Festival di Sanremo del lontano 1984 spicca il volo fino a diventare l’artista affermato che è oggi.

Nato e cresciuto a Roma, Eros è figlio di un operaio e di una casalinga oggi però non vive nella capitale.

Ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Milano dove vive la sua ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti con famiglia a seguito.

Il cantante abita in zona Conciliazione a Milano, all’interno di uno storico palazzo d’epoca.

Una casa molto ampia dove spicca fra tutti il salotto dalle pareti bianche con un parquet di legno rosso e un divano dal colore decisamente intenso.

Ad illuminare la sala c’è un lampadario dal design classico. Il suo appartamento dunque è arredato con uno stile moderno dove spicca nel salotto una grande libreria piena di libri scelti proprio dallo stesso Eros.

Da qualche scatto si può notare anche il bagno con un ampio box boccia in vetro.

Anche questa stanza è moderna ed è stata oggetto di una ristrutturazione molto recente.

Qui predominano i colori come il bianco e i toni del beige: un segno distintivo è dato da una parete decorata con un rivestimento in pietra.

Eros Ramazzotti, stupenda la sua zona relax in terrazza

Molto attivo sui social, Ramazzotti conta solo su Instagram circa un milione di follower.

Qui molto spesso il cantante pubblica scatti della sua quotidianità, della sua vita personale e di quella lavorativa.

Proprio da questi scatti pubblicati sui social è possibile notare che la casa è dotata di un ampio terrazzo, dove il cantautore romano ha creato una piccola zona giardino piena di piante.

Una zona verde rigenerante e meditativa dove trascorre molto tempo libero insieme ai suoi gatti.

Un piccolo studio di registrazione anche in casa

Nella casa del cantante Eros Ramazzotti, prossimo a salire sul palco dell’Ariston come ospite della kermesse, non manca un piccolo studio di registrazione mostrato più volte nei post dal cantante sui profili social.

Questo piccolo angolo gli ha permesso di fare musica anche durante la pandemia.

In questa abitazione, Eros Ramazzotti può anche essere papà e nonno di Cesare, due ruoli che adora e ai quali non rinuncerebbe per niente al mondo.