Shot Sage Blue Marilyn, così si intitola la celebre serigrafia di Andy Warhol che raffigura Marilyn Monroe, considerata una delle personalità più seducenti della storia del cinema hollywoodiano. L'opera è stata venduta all'asta per una cifra da record. Ecco allora tutto quello che sappiamo su chi è il nuovo proprietario, la cifra offerta per acquistarlo e qualche interessante curiosità al riguardo.

Andy Wahrol: venduto all'asta il ritratto di Marilyn Monroe, la cifra è da record

Da Christie's, la famosa casa d'aste a New York, hanno collezionato un nuovo record. Durante una delle sue aste dal titolo 21st Century Evening Sale infatti è stata venduta la celebre stampa firmata da Warhol alla cifra di 195milioni di dollari. A fare l'ultima astronomica offerta è stato Larry Gagosian, il gallerista proprietario della catena di gallerie Gagosian.

Shot Sage Blue Marilyn è arrivata alla casa d'aste grazie a una donazione della Fondazione di Thomas e Doris Ammann di Zurigo, due fratelli conosciuti proprio per essere tra i massimi esperti della vita e dell'arte di Andy Warhol.

Come è già stato annunciato i proventi dell'ingente vendita saranno devoluti in beneficenza agli enti che si occupano della cura, della crescita e dell'educazione dei bambini di tutto il mondo.

Tutti i precedenti primati raggiunti dalle aste

A proposito di record, prima di questo Warhol era stato protagonista di un altro. Era infatti il 2013 quando la sua opera dal titolo Silver car crash (Double disaster) del 1963, è stata venduta a 105,4milioni di dollari. Andy Warhol ha superato anche la vendita di Les Femmes d'Alger (Version O), il famosissimo dipinto di Pablo Picasso realizzato a metà degli anni '50, venduto nel 2015 per una cifra pari a 179,4milioni di dollari.

Risulta essere ancora imbattuto invece il record raggiunto all'asta del 2017 che ha visto il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi acquistare Salvator Mundi di Leonardo da Vinci per 450milioni di dollari.

Ma quanto può valere un'opera d'arte? Per rispondere a questa domanda bisogna essere bravi con i calcoli ma non solo, bisogna anche avere una vasta conoscenza di questo mondo. Per valutare un'opera infatti ci si avvale di una formula matematica in cui a fare la differenza è quello che viene definito "il coefficiente attribuito all'artista".

Si tratta di un numero che viene stabilito in base al suo curriculum tra partecipazioni a mostre, premi, pubblicazioni e così via. Ovviamente il coefficiente in questione può cambiare nel corso del tempo.