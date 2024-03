The Gentlemen: ecco quanto valgono i preziosi orologi indossati dai protagonisti

La serie The Gentlemen non ha conquistato gli spettatori solo per la misteriosa trama, ma anche per i costosi orologi indossati: ecco quanto valgono gli accessori.

Guy Ritchie trae dal suo omonimo film una serie tv composta da otto episodi che ha conquistato le classifiche Netflix.

The Gentlemen non ha però attirato gli spettatori grazie alla trama e al talento degli attori, ma anche grazie ai preziosi gioielli indossati ai polsi dei protagonisti: scopriamo quanto valgono gli orologi in questione.

Oltre la trama di The Gentlemen: l'eleganza degli orologi

Dopo aver rivelato la spiegazione del finale di The Gentlemen, non resta che immergerci in uno dei dettagli notati dagli spettatori, la cui attenzione è stata attirata dai preziosi accessori dei protagonisti.

Al polso di molti dei personaggi della serie Netflix, sono stati spesso presenti degli orologi visibilmente preziosi, il cui valore è stato spiegato dallo stesso regista Guy Ritchie, il quale ha potuto contare sull'aiuto di esperti del settore.

Oltre a orologi di valore, ci sono stati però anche dei falsi legati a una principale caratterizzazione dei personaggi: scopriamo tutti i dettagli.

The Gentlemen: quanto valgono gli orologi

Uno dei primi accessori di valore viene presentato durante la prima puntata, quando Sua Signoria, sul punto di morte, sfoggia un orologio al suo polso.

In questo caso si tratta di un Omega Constellation, un vintage degli anni '60, il quale si vende a non più di 2.300: il prezzo non è spropositato, ma assume valore data l'importanza dell'eredità che spetta a Eddie.

Gli orologi presenti nella serie sono inseriti anche per fornire alcuni indizi riguardo le persone che li indossano, come la scelta di un Rolex Daytona Oro, il cui valore si aggira anche attorno ai 34.000 euro.

La presenza di questo orologio sul polso di un promotore di box, rende il tutto leggermente trash ma con un pizzico di ricchezza.

Tra vero e falso: gli indizi nascosti nella serie The Gentlemen

Non tutti gli orologi indossati dai protagonisti sono però veri e, la motivazione, è legata alla caratterizzazione voluta dal regista.

È questo il caso di Sticky Pete, un amico di Freddie, il quale scommette tutti i soldi ereditati: per questo, lui non si potrà permettere orologi di marca, indossando così dei falsi di accessori lussuosi.

Il valore degli orologi presenti nella serie The Gentlemen è stato quasi pari a 7 milioni di euro, tra cui rientrano alcuni Rolex e Ferrari, e ciò è stato possibile grazie al prestito di brand di lusso.

Tutti questi dettagli potrebbero essere presenti anche in The Gentlemen 2, la cui prossima uscita è un trampolino di lancio per molti brand, i quali si metteranno in gioco per aumentare il loro prestigio.

