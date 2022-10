Pechino Express, viaggiatori in partenza: sta per tornare uno dei programmi più seguiti dagli italiani. Ma molti si stanno chiedendo: quanto guadagnano i VIP e i concorrenti di Pechino Express? Quali sono i cachet delle coppie e dei conduttori?

Sta per ripartire una nuova edizione di Pechino Express, con nuovi personaggi famosi e non, coppie già formate, con la conduzione di Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio (che lo ha sostituito lo scorso anno, in seguito all’infortunio che o ha costretto a tornare a casa), all’insegna di un nuovo viaggio in un Continente ricco di storia e tradizioni.

Pechino Express è un programma molto seguito sui social (Twitter e Instagram), ma anche in televisione: si pone a metà tra programmi di intrattenimento quali l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello: l’obiettivo è quello di divertire il pubblico con sfide, avventure, litigi, e scontri tra i vari personaggi.

Ancora prima di partire per la nuova avventura, molti si stanno chiedendo: quanto guadagnano i VIP e i concorrenti che partecipano a Pechino Express? Quali sono i cachet? Ecco le cifre svelate.

Pechino Express, quanto guadagnano i concorrenti per ogni tappa?

I concorrenti di Pechino Express devono fare un gioco di squadra, o meglio di coppia, per poter vincere il programma: attraverso un viaggio e diverse tappe lungo il percorso, devono aggiudicarsi il montepremi finale.

Una serie di sfide e avventure che li porteranno in giro per il mondo, arriveranno a scontrarsi con difficoltà e dovranno affidarsi unicamente alle proprie forze.

In gioco ci sono 10 coppie, che dovranno affrontare una serie di tappe che – per il 2023 – saranno attorno all’Asia: India, Borneo malese e Cambogia.

Ogni tappa vinta dalla singola coppia – nel caso di più vincitori si arriva allo spareggio – permette di guadagnare un montepremi di 5.000 euro. Nella tappa finale, invece, c’è in palio un premio da 10.000 euro.

Pechino Express, quanto guadagna la coppia vincitrice del programma?

Oltre alle singole tappe, l’ambizione di tutte le coppie è la vittoria dell’intero programma. Ma che cosa vince la coppia che si aggiudica la vittoria di Pechino Express?

In realtà, la coppia vincitrice del programma ottiene un premio in gettoni d’oro che viene interamente devoluto in beneficienza presso la popolazione che vive nei territori dove è stato girato il programma.

In passato, per esempio, il montepremi era stato donato ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma. Per la prossima edizione 2023, invece, il montepremi verrà devoluto a una ONG che opera sul territorio dove sono state effettuate le riprese.

Quanto guadagnano le coppie VIP di Pechino Express? Ecco i cachet

Nonostante il premio finale sia interamente devoluto in beneficienza, le singole coppie, VIP e non, che partecipano a Pechino Express ottengono comunque un compenso. Trattandosi di personaggi famosi e non, i cachet possono essere differenziati.

La cifra esatta per ciascun protagonista non è nota, ma possiamo ipotizzarla in base ai compensi percepiti dai partecipanti di altri programmi dal simile svolgimento.

Possiamo ipotizzare che i guadagni dei concorrenti di Pechino Express possano variare in base alla capacità di fare audience, oltre a quanto sono famose le singole coppie partecipanti. Non solo: il compenso si calcola per ciascuna settimana di viaggio.

Possiamo ipotizzare, per esempio, che per quanto riguarda l’edizione del 2023 la coppia formata dai novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta possa essere pagata in misura maggiore rispetto ad altre coppie meno famose nella televisione italiana.

Per farvi un’idea, possiamo paragonare i cachet dei concorrenti di Pechino Express a quello dei concorrenti del Grande Fratello VIP.

Quanto guadagnano i conduttori di Pechino Express?

Arriviamo infine a svelare i cachet dei conduttori di Pechino Express: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

In numerose interviste, soprattutto rilasciate da Costantino della Gherardesca, sono emersi diversi spunti sui quali si potrebbe ipotizzare il cachet del conduttore di Pechino Express.

In effetti, la cifra esatta per ogni stagione non è nota, ma potrebbe essere superiore a quanto ottenuto da Emanuele Filiberto nella prima edizione del programma, ovvero più di 10.000 euro (secondo quanto aveva dichiarato il principe stesso).

D’altronde, lo stesso Costantino aveva espresso il desiderio di riuscire a guadagnare più di Antonella Clerici (ovvero 1,5 milioni di euro, essendo una delle conduttrici italiane più pagate). Non possiamo negare, comunque, che Costantino sia uno dei conduttori più divertenti e piacevoli della televisione italiana.

Anche per quanto riguarda il cachet Enzo Miccio per la conduzione di Pechino Express non abbiamo una cifra esatta, mentre sappiamo che la sua attività di wedding planner gli consente di ottenere anche 2 mila euro per ogni consulenza, ovvero un cachet complessivo compreso tra 35 mila euro e 50 mila euro (esclusi eventuali extra che possono far lievitare questi guadagni).