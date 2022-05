Dalla sua partecipazione ad "Amici" alla conduzione di diversi programmi televisivi, Stefano De Martino ne ha fatta di strada! Ecco quanto avrebbe guadagnato in questi anni.

Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi oggi è un volto fisso del cast durante i serali della scuola di talenti di Mediaset e conduttore di diversi programmi tv nella rivale Rai. Dai suoi primi esordi, la carriera di Stefano De Martino è andata via via arricchendosi di esperienza facendogli anche accumulare un patrimonio dalle cifre notevoli. Ma quanto guadagna il conduttore?

Stefano De Martino, tutto sul suo patrimonio

La carriera di Stefano De Martino è caratterizzata dai ruoli più disparati davanti alla telecamera, spesso anche in contemporanea, anche se ultimamente si sta dilettando prevalentemente nel ruolo del conduttore.

Senza contare poi, che il suo profilo Instagram è seguito da più di 4milioni di follower, una cifra che gli permetterebbe di "arrotondare" sponsorizzando diversi brand di moda tra i più famosi.

Non è difficile immaginare quindi quanto possa essere vasto il suo patrimonio, dopo aver accumulato un cachet dietro l'altro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, si parlerebbe di una cifra pari ad 1milione di euro.

Da "Made in Sud" ad "Amici", a quanto ammonterebbero i cachet del conduttore

Non si trovano informazioni su quanto abbia guadagnato Stefano De Martino per la sua conduzione di "Bar Stella" o ancora di "Made in Sud" e "Stasera tutto è possibile", due dei programmi Rai che hanno contribuito al suo successo al di là della danza.

Possiamo però ipotizzare che si tratti di una cifra sicuramente più alta rispetto a quella offerta per la posizione di giudice ad Amici, ruolo che condivide con Stash ed Emanuele Filiberto. L'ex ballerino percepirebbe infatti un compenso di 7mila euro a puntata per il serale dello show.

Un numero leggermente più alto rispetto a quello che percepiva sempre ad "Amici", quando era uno dei ballerini professionisti del programma, ovvero 5mila euro. Stando ad alcune fonti inoltre, per un dj set nelle discoteche, De Martino riceverebbe un cachet di 15mila euro a serata.

La storia d'amore con Belen Rodriguez

Nonostante il suo lavoro lo porti sempre sotto i riflettori, Stefano De Martino è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Lezione sicuramente imparata per via del suo rapporto a tratti complicato con Belen Rodriguez, madre del primogenito del conduttore.

I due si sono conosciuti quando lui era ancora uno degli allievi della scuola di Maria De Filippi e si frequentava ai tempi con Emma Marrone, che nel programma studiava come cantante.

Successivamente Belen e Stefano si sono sposati e poi separati per poi tornare a frequentarsi dopo un lungo periodo di separazione in cui, comunque, erano perennemente protagonisti delle pagine di gossip e durante il quale Belen ha avuto un'altra figlia da Antonino Spinalbese.

A proposito di Belen comunque, il suo patrimonio anche in questo caso accumulato tra sponsor, ospitate e conduzioni, nonché dal suo lavoro di imprenditrice con il brand che condivide insieme agli altri due fratelli Rodriguez, arriverebbe ad una cifra di 2milioni di euro ogni anno.