Valentina Ferragni: ecco a quanto ammonta il patrimonio della sorella di Chiara

Valentina Ferragni è diventata popolare per essere la sorella minore di Chiara. Grazie alla strada spianata dalla familiare, anche lei è diventata una influencer e oggi vanta un patrimonio di tutto rispetto. Vediamo a quanto ammonta.

Valentina Ferragni: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1992, Valentina Ferragni è nata il 29 dicembre a Cremona. Laureata in Linguaggio dei Media presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi sull’influenza dei social nella società, ha seguito del orme della sorella maggiore ed è diventata una influencer.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo virtuale, Valentina è diventata una 'influenzatrice' a tutti gli effetti. Non solo, ha aperto una società, la Vieffe srl, che gestisce la sua immagine e il brand di gioielli da lei creato. Così si è trasformata anche in imprenditrice, seguendo sempre le orme della sorella Chiara. A differenza di quest'ultima, la giovane Ferragni non ha vissuto nessun momento negativo. Neanche il caos del pandoro Balocco della familiare è andato ad intaccare il suo patrimonio.

Stando a quanto sostiene Open, il fatturato della Vieffe srl, società interamente controllata da Valentina, è triplicato dal 2020. Ha superato 5 milioni di euro, con un utile netto che si è aggirato sul milione di euro, e con disponibilità liquide intorno ai 2 milioni di euro. Questo è il quadro documentato dagli ultimi bilanci depositati in camera di commercio.

Valentina Ferragni: il suo mercato nei gioielli è limpido

Con Vieffe srl, Valentina Ferragni commercializza i suoi gioielli. Sul sito del brand - Valentina Ferragni Studio - si legge chiaramente che ogni monile "viene realizzato con materiali di pregio come argento 925 e placcature in oro 24kt o platino e le lavorazioni di smaltatura, incastonatura e rifinitura sono interamente realizzate a mano".

Onde evitare di cadere in qualche errore di comunicazione come accaduto alla sorella Chiara, Valentina ha voluto giocare a carte scoperte. Sul suo sito si legge che "la lavorazione completamente artigianale e fatta a mano dà vita a prodotti unici, ognuno con una propria anima e personalità, motivo per cui ogni piccola differenza non è da considerarsi un difetto, ma una caratteristica peculiare e originale di ogni singola creazione".

Al momento, il suo mercato nei gioielli risulta estremamente limpido. E' bene sottolineare che il patrimonio della Ferragni continua a godere anche degli incassi della sua attività da influencer.