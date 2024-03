Chiara Ferragni sbarca su Telegram, è un flop? Ecco cos'è il canale Chiara's most loyal

Dopo la bufera scatenata dal pandoro gate e la notizia della separazione dal marito Fedez, Chiara Ferragni sta ancora cercando di rimettersi in carreggiata.

Negli ultimi mesi, l'influencer italiana più seguita nel mondo ha deciso di cambiare approccio, mostrandosi aperta, terra terra e diretta. Più volte si è fatta vedere aperta al dialogo, rispondendo ai commenti sotto ai suoi post su Instagram raccontando dettagli della sua vita oppure invitando i followers a interagire con lei tramite l'apposito box domande nelle sue stories. Aprire un canale Telegram è un altro passo in questa direzione.

L'influencer è sbarcata sulla famosa app di messaggistica che, al contrario di Instagram, permette ai membri di un canale di commentare i post pubblicati da chi lo ha aperto. Infatti, Chiara ha motivato la scelta di spostarsi su questa piattaforma proprio con il desiderio di parlare di più con i suoi fan affezionati.

Così, nasce il gruppo "Chiara's most loyal", composto dai followers più leali. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni su Telegram: cos'è il canale Chiara's most loyal

Chiara Ferragni ha aperto un canale su Telegram, Il suo scopo è quello di comunicare più apertamente con i suoi followers, leggendo i commenti e interagendo con loro. L'influencer, che ha già un canale molto simile su Instagram, ha spiegato in questo modo la decisione di spostarsi su una nuova piattaforma. Infatti, Telegram è l'unico social che consente a tutti gli iscritti ad un canale di lasciare commenti, reazioni e messaggi.

Così, il 15 marzo è nato "Chiara's most loyal", un posto dedicato ai fan più affezionati di Chiara Ferragni. In poche ore, il canale ha raggiunto i 20.000 iscritti ma si è presto fermato intorno ai 60.000. Un risultato un po' deludente se lo si compara ai numeri del suo canale su Instagram, che conta 380.000 membri.

Ma di cosa si tratta? "Chiara's most loyal" non è altro che un posto dedicato ai fan che desiderano comunicare con l'influencer e accedere a contenuti esclusivi. Unirsi al canale è gratuito, così come commentare un post o lasciare una reazione.

Ogni volta che qualcuno pubblica un nuovo commento, Chiara può leggerlo e decidere se lasciarlo pubblico, oscurarlo o cancellarlo. Inoltre, può gestire e moderare le azioni degli iscritti al suo canale e persino proibire alcune specifiche parole. Quando l'amministratore vieta una parola, tutti i commenti che la contengono sono cancellati automaticamente al momento della pubblicazione.

Il flop del canale Telegram: un altro scivolone per Chiara Ferragni?

La nuova strategia di Chiara Ferragni non sembra stare portando i frutti sperati. L'ennesima prova è il flop del nuovo canale Telegram "Chiara's most loyal", che è fermo sotto i 60.000 iscritti. L'influencer ha un canale broadcast molto simile anche su Instagram, aperto prima dello scoppio del caso Balocco, che conta 380.000 membri.

Dopo l'intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha riaperto i commenti sul suo profilo Instagram e ha ripetuto più volte di voler comunicare di più con i suoi followers. Da qui è nata l'idea del canale "Chiara's most loyal". In realtà, su Telegram Chiara ha pubblicato pochissimi messaggi e qualche fotografia di se stessa, mostrando l'outfit del giorno o chiedendo ai suoi followers di raccontarle come stanno. I post hanno raggiunto qualche migliaio di commenti quasi tutti positivi, anche perché le critiche più aspre sono state prontamente oscurate.

Infatti, non c'è voluto molto perché gli iscritti al canale notassero un particolare: Chiara Ferragni ha bloccato alcune parole sul suo canale Telegram. Si tratta di tutte i termini legati al caso Balocco, per cui l'influencer è attualmente indagata per truffa aggravata. Ogni commento contenente una di queste parole è prontamente cancellato in automatico dalla piattaforma.

Questo ha scatenato subito una polemica, che Chiara Ferragni non ha ancora commentato. Tuttavia, il suo canale Telegram è inattivo da giorni. L'ultimo post, infatti, risale al 20 marzo, cinque giorni dopo il lancio del progetto.