Sembrano reali, ma sono creati con l'IA: quanto guadagnano gli influencer virtuali?

Non hanno bisogno di dormire, mangiare o divertirsi, non vanno mai in vacanza e sono adattabili a seconda delle esigenze dei brand con cui collaborano: ma quanto guadagnano gli influencer virtuali generati con l'IA?

Da ChatGPT alle scansioni supportate dall’intelligenza artificiale per rilevare i parkinson, ai robot IA per la pulizia dei servizi igienici, la maggior parte delle innovazioni nell’intelligenza artificiale si stanno dimostrando in grado di migliorare l’efficienza in tutti i settori.

Tuttavia, un aspetto più “pop” e decisamente controverso dello sviluppo delle IA sono sicuramente gli influencer virtuali. Sebbene quello di un influencer che esiste solo nello spazio digitale sia un concetto sbalorditivo e a tratti disturbante, followers e grandi marchi non sembrano preoccuparsene troppo.

Ma non è solo una questione di fama e follower: questi account ottengono stipendi milionari. Gli influencer virtuali fatturano cifre record: ecco quanto guadagnano le celebrità "finte" di Instagram e TikTok.

Influencer virtuali, cosa sono?

Prima di addentrarci nelle prospettive di guadagno di un’influencer virtuale, tentiamo di capire meglio cos'è. Il caso di Emily Pellegrini, la modella “finta” capace di far girare la testa a politici e calciatori disposti a tutto per portarla fuori a cena, è un esempio emblematico.

Si tratta di una nuova frontiera nel mondo digitale, caratterizzata dalla fusione di tecnologia avanzata e influencer marketing.

Al contrario delle loro controparti umane, questi personaggi sono completamente generati tramite intelligenza artificiale, ma come i loro omologhi in carne e ossa, interagiscono con il pubblico sui social media, promuovendo prodotti, stili di vita e ideali.

La creazione di un influencer virtuale inizia con un processo di design digitale. Grafici e programmatori utilizzano tecniche avanzate di modellazione 3D e intelligenza artificiale per creare un aspetto realistico e personalità accattivanti.

Uno degli aspetti più intriganti degli influencer virtuali è la loro capacità di attraversare i confini culturali e linguistici con facilità.

Non essendo legati a una specifica etnia o nazionalità, possono essere personalizzati per adattarsi a diversi mercati e pubblici, rendendoli strumenti di marketing globale estremamente versatili. Inoltre, la loro natura digitale permette una presenza costante sui social media, senza le limitazioni fisiche e temporali degli influencer umani.

Dal punto di vista del marketing, gli influencer virtuali offrono diversi vantaggi. La loro immagine e personalità possono essere curate per adattarsi perfettamente all'immagine del marchio che rappresentano, garantendo una coerenza che spesso è difficile ottenere con influencer reali.

Inoltre, il rischio di controversie o scandali alla pandoro gate di Chiara Ferragni è nettamente inferiore, dato che ogni loro interazione e post può essere accuratamente pianificato e controllato.

Influencer virtuali, quanto guadagnano?

Gli influencer virtuali stanno guadagnando crescente popolarità e sono ormai un fenomeno culturale a sé stante. Diamo un’occhiata a quelli che guadagnano di più.

1. Lu Do Magalu (@magazineluiza)

• Follower su Instagram: 6.4 milioni

• Creato da: Magalu, un rivenditore di e-commerce brasiliano

• Guadagni stimati annuali: $16.2 milioni

Lu è stata creata nel 2003 come voce di Magazine Luiza, un sito di e-commerce brasiliano. Inizialmente sviluppata come assistente virtuale, la sua popolarità tra i clienti l'ha trasformata nel volto del marchio sui social media.

2. Miquela Sousa (@lilmiquela)

• Follower su Instagram: 2.7 milioni

• Creato da: Trevor McFedries e Sara DeCoup

• Guadagni stimati annuali: $11 milioni

Miquela Sousa, apparsa online nel 2016, ha catturato l'attenzione per il suo aspetto realistico e la sua presenza in campagne di moda, nella musica e come influencer virtuale.

3. CB di Casas Bahia (@casasbahia)

• Follower su Instagram: 3.6 milioni

• Creato da: Casas Bahia, un rivenditore brasiliano

• Guadagni stimati annuali: $8.2 milioni

Originariamente il logo del gigante della vendita al dettaglio brasiliano negli anni '60, CB è diventato un influencer dopo un redesign nel 2020.

4. Any Malu (@anymalu_real)

• Follower su Instagram: 594K

• Creato da: Combo Estúdio

• Guadagni stimati annuali: Oltre $610K

Any Malu, creata nel 2015, ha guadagnato popolarità come strumento di marketing e ora è una star transmedia con un canale YouTube e uno show su Cartoon Network.

5. Noonoouri (@noonoouri)

• Follower su Instagram: 403K

• Creato da: Joerg Zuber, fondatore dell'agenzia creativa Opium Effect

• Guadagni stimati annuali: Oltre $170K

Nonoouri, fashionista virtuale, ha collaborato con importanti marchi di moda e bilancia la promozione con l'impegno in cause sociali.