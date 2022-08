In questo articolo imparerai come creare un piano editoriale efficace per LinkedIn, al fine di raggiungere i tuoi obiettivi e diventare più efficiente con il tempo che trascorri su questo social.

Puoi dire con onestà di avere una strategia su LinkedIn? Oppure posti quando capita?

Se conosci le potenzialità di questo social network, vorrai che ogni contenuto che pubblichi ti aiuti ad avvicinarti al raggiungimento dei tuoi obiettivi di marketing, soprattutto se stai utilizzando LinkedIn per il social media marketing o il social selling.

Come creare un piano editoriale efficace su LinkedIn

È fondamentale creare un piano editoriale prima di pubblicare qualsiasi cosa su LinkedIn.

Per ottenere risultati da qualsiasi social network, o da qualsiasi tattica o canale di marketing, è necessario un piano o una strategia. La pianificazione ti aiuta a concentrarti su ciò che conta.

Vale a dire, su ciò che ti aiuterà a raggiungere davvero i risultati prefissati o ti avvicinerà al raggiungimento dei tuoi obiettivi, sia che si tratti di aumentare la brand awareness, trovare più prospettive di vendita o generare più entrate, solo per citarne alcuni.

Con un piano in atto puoi concentrare i tuoi sforzi solo su quelle attività che producono risultati, che ti aiuteranno a essere più produttivo con il tuo tempo e i tuoi sforzi su LinkedIn e, in definitiva, ti aiuteranno a far crescere la tua attività.

Ci sono diversi aspetti nella creazione di una strategia per i contenuti di LinkedIn e tutto inizia con i tuoi obiettivi e i traguardi che vuoi raggiungere.

Prima però, considera i tuoi obiettivi di business; qual è il focus della tua attività? Come dovresti sfruttare un social network professionale per farla crescere?

Una volta che hai chiaro cosa vuoi ottenere, potrai stabilire qual è il tuo obiettivo su LinkedIn in modo che rifletta i tuoi obiettivi aziendali generali.

Dopotutto, è per questo che così tante aziende utilizzano i social media. Alcuni degli obiettivi più popolari sono:

Promuovere il tuo blog/sito web e aumentare il traffico

Generare più contatti e vendite per la tua azienda

Diventare un noto esperto/thought leader nel tuo settore

Migliorare la notorietà del tuo marchio e raggiungere più pubblico target

Aumentare le tue entrate

Comprendere il tuo pubblico per creare un piano editoriale efficace

Una volta che sai cosa vuoi ottenere con LinkedIn, il passo successivo è capire il tuo pubblico in modo da poter creare contenuti che lo ispirino ad agire, qualunque azione tu voglia che faccia

Per fare ciò, ti serviranno una o più buyer persona, che dovrai imparare a conoscere come le tue tasche. Poniti queste semplici domande:

Da dove provengono i tuoi followers?

Dove lavorano? Qual è il loro settore?

Quali sono i loro bisogni e interessi?

Quali sono i loro problemi? E come potresti aiutarli a risolverli?

Che lingua usano per comunicarli?

Sapendo esattamente a chi ti rivolgi, puoi creare contenuti più personalizzati che si allineeranno con gli interessi di ciascuna delle tue buyer persona. Più specifico sarà il profilo che andrai a delineare. più facile sarà creare il contenuto giusto per far convertire i veri utenti.

Ad esempio, se fornisci servizi di social media marketing a imprenditori che vorrebbero una presenza online più stabile per stare al passo con i competitors, dovrai postare brevi suggerimenti per aiutarli a risparmiare tempo o indirizzarli verso contenuti che li aiuteranno a risolvere il loro problema.

Un esempio di piano editoriale per LinkedIn

Idealmente, dovresti costruire una strategia completa e pubblicare diversi tipi di post, non solo per mantenere interessante il tuo profilo, ma anche per coprire tutte le varie buyer persona a cui ti rivolgi.

Ecco un esempio di piano editoriale semplice ed efficace per un’agenzia di social media marketing:

Lunedì: post del blog sull’importanza dei contenuti visuali per una strategia

Martedì: video su come utilizzare lo strumento di pianificazione dei contenuti su Instagram e Facebook

Giovedì: infografica sulla distribuzione del pubblico sui vari social per fascia d’età

Venerdì: caso studio su un account che ha avuto particolarmente successo su TikTok

Ma, indipendentemente dal formato che stai utilizzando, qualsiasi cosa pubblichi dovrà aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di business e LinkedIn ed essere pertinente al tuo pubblico di destinazione.

Quando pubblicare i contenuti su LinkedIn

Per quanto riguarda quando dovresti pubblicare sui social, è importante ricordare che nel caso di LinkedIn ti rivolgi ai professionisti, il che significa che è più probabile che siano attivi nei giorni feriali, nello specifico durante il loro orario di lavoro.

Come regola generale, gli utenti di LinkedIn sono più attivi subito prima e dopo il lavoro (7-8:00 e 17:00-18:00), così come durante la pausa pranzo (12:00). Detto questo, il tuo pubblico potrebbe essere diverso: vale la pena testare vari giorni e orari per vedere come influisce sulla tua copertura e coinvolgimento.

Tieni presente che se ti rivolgi a un pubblico di diverse parti del mondo, sarà attivo in momenti completamente diversi. Ecco perché è una buona idea pianificare i tuoi contenuti in anticipo e programmarli in modo che escano al momento giusto per ottenere il massimo coinvolgimento/portata.

Per fare ciò, potresti servirti di un programma apposito per la pianificazione dei contenuti sui social. Il nostro consiglio è PostPickr, che ti permette un altissimo livello di personalizzazione dei post dandoti una visuale a 360 gradi del tuo piano editoriale.