Fino ad oggi avremmo potuto sostenere che fosse Instagram a copiare gli aggiornamenti di TikTok, ma la situazione sta cambiando.

Infatti, sembrerebbe proprio che TikTok abbia deciso di ricambiare ad Instagram il “favore”, proponendo la modalità foto, che permetterà di caricare sulla piattaforma immagini all’interno di un post, corredate di una didascalia fino a 2.200 caratteri.

Insomma, i due social continuano a rincorrersi per intercettare una fetta di pubblico sempre più alta, nonostante TikTok abbia ormai il predominio sulla Generazione Z, mentre Instagram su delle persone di età maggiormente elevata.

Secondo una ricerca pubblicata sul New York Times, il 40% dei giovani, quando deve trovare un ristorante dove andare a mangiare, lo cerca su TikTok o Instagram e non su Google Maps dato che la ricerca su questi social risulta essere molto più interattiva.

Ebbene, TikTok dopo essere stato oggetto delle numerose copiature da parte di Instagram ha deciso di ricambiare, cercando di intercettare ancora di più quella fascia di popolazione che preferisce ancora Instagram.

Quali saranno le prossime novità? Andiamo a scoprirle in questo articolo.

TikTok copia Instagram: presto il lancio di Photo Mode

Come abbiamo anticipato, le foto stanno per sbarcare anche su TikTok, per mezzo della modalità chiamata Photo Mode, che permetterà agli utenti della piattaforma di creare post con delle didascalie di massimo 2.200 caratteri.

Queste foto verranno visualizzate in una modalità classica di Instagram, nonché la più utilizzata dai creators, il carosello.

Oltre a questo, proprio per preparare il terreno per il lancio, TikTok ha introdotto anche dei nuovi strumenti per poter modificare le foto, in modo che gli utenti possano sbizzarrirsi con diversi editing prima di pubblicare ufficialmente la loro prima foto in piattaforma.

Ma non è finita qui! TikTok ha deciso di dare un tocco personale aggiuntivo all’idea che fino ad ora ha caratterizzato Instagram: si potranno aggiungere dei file audio oppure delle clip parlate insieme alle immagini.

Insomma, i confini tra le due piattaforme che negli ultimi anni si stanno contendendo sempre di più l’attenzione dei giovani continuano a restringersi.

Per quale motivo TikTok ha deciso di copiare Instagram?

La risposta potrebbe sembrare scontata a molti: sono anni che succede l’esatto opposto.

Tuttavia, secondo alcuni dati, i Reels Instagram, creati appositamente per contrastare l’ascesa di TikTok, non stanno avendo i risultati sperati.

Nonostante molti utenti Instagram stiano raggiungendo un grande pubblico sulla piattaforma grazie a questa modalità, TikTok supera ancora di molto le visualizzazioni di Instagram in termini di tempo.

In poche parole, le piattaforme continuano a copiarsi, per conquistare sempre più pubblico e “rubarlo” agli altri social. Le ragioni sono semplici. Infatti, le applicazioni monetizzano in base al numero di persone che quotidianamente utilizzano la piattaforma, grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Ebbene, accrescere il pubblico e il tempo trascorso sull’app è una prerogativa importante, sia per Instagram che per TikTok.

Leggi anche: Instagram, molto presto ancora più pubblicità sul social: ecco perché

TikTok sul podio dei social network: e Instagram?

Secondo quanto possiamo apprendere da diverse ricerche, attualmente TikTok si trova in testa sul podio dei social network.

Infatti, in termini di engagement, quindi di coinvolgimento del pubblico, la piattaforma cinese ha totalizzato un 120% in più di Instagram.

Che questo numero possa aumentare con l’introduzione della modalità foto?

Un gigante che sembra essere stato sconfitto da questa lotta tra social media è Facebook che, secondo l’Influencer Performance Benchmarks 2022, è ai minimi dell’engagement rate, quindi di quel dato che stima il tasso di coinvolgimento in base al numero di follower del creator.

Sembrerebbe proprio che le piattaforme abbiano suddiviso il pubblico in base a diverse fasce di età. Facebook viene attribuito ormai al mondo degli adulti (chiamati spesso boomer), tanto che molti giovani non hanno nemmeno un profilo all’interno di questa piattaforma.

Instagram resta forte per la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre TikTok è stato preso d’assalto da coloro che hanno un’età inferiore.

TikTok copia gli altri social: una storia che si ripete

Dopo aver aumentato la durata massima dei video per poter competere con YouTube, TikTok aveva deciso di testare la funzionalità delle storie come Instagram (e ancora prima Snapchat). Ebbene, ora con l’arrivo della modalità foto la situazione potrebbe cambiare ancora.

Gli utenti Instagram abbandoneranno la piattaforma per recarsi dal colosso cinese? Ancora non sappiamo a cosa porterà questa novità di TikTok, ma i risultati potrebbero essere sorprendenti, anche per gli stessi creator.