Notizia bomba, e pure inaspettata. Il social più amato e utilizzato dai giovanissimi impone nuove restrizioni sui contenuti: dirette vietate per i minorenni. Ecco la novità del social per giovanissimi che continua a strizzare l'occhio agli adulti.

Cambiano infatti i requisiti necessari per poter fare dirette sul celebre social che senz’altro non mancheranno di scatenare malcontento nei più giovani ma anche qualche rassicurazione in più per i più grandi.

Ecco i dettagli.

Dirette vietate ai minorenni su TikTok, TikTok cambia pelle

Dopo la recente introduzione della nuova modalità foto, TikTok stringe le maglie annunciando che, a partire dal prossimo 23 novembre 2022, i minorenni non potranno più fare dirette.

Le dirette streaming potranno essere quindi effettuate solo dagli utenti maggiorenni.

A questa limitazione se ne aggiunge anche un’altra relativa alle dirette con contenuti per soli adulti - che prenderanno corpo nelle prossime settimane - i quali saranno interdetti, e quindi non visibili, al pubblico minorenne.

La possibilità di effettuare dirette era sempre stata finora vincolata a due condizioni essenziali: avere un seguito pari a minimo 1000 follower ed avere più di sedici anni.

Con la nuova direttiva di casa ByteDance invece si verrà a creare uno spazio “per adulti” all’interno del social più giovane per antonomasia.

Del resto, soprattutto nel corso degli ultimi tempi, la piattaforma è sempre più frequentata anche da chi proprio giovane non è più. TikTok sta quindi tentando di creare uno spazio “protetto” per i più giovani, mettendoli il più possibile al riparo da alcune tipologie di contenuti così come dai rischi conseguenti al volersi mettere in mostra sui social in giovane età.

Basti solo pensare alle innumerevoli sfide che sistematicamente prendono piede sulla piattaforma, ultima delle quali la challenge sul serial killer Dahmer.

La decisione di TikTok ha in questo caso una duplice valenza: da un lato responsabilizzare i creators e TikTokers di professione e, dall’altro, permettere comunque di veicolare contenuti al centro dei quali si trovano tematiche non adatte al pubblico più giovane.

Insomma, una sorta di separazione tra pubblico “adulto” e pubblico “giovane”. Paradigmatico in questo senso il nome dato al fascicolo che racchiude le nuove direttive, chiamato “Il nostro lavoro in corso per aiutare a mantenere la nostra comunità al sicuro”

Quanto fruttano le dirette su TikTok

Le dirette su TikTok si sono via ritagliate uno spazio sempre più importante così come è cresciuta – e cambiata - la fetta di pubblico coinvolta. Solo nell’anno 2021, le dirette hanno inciso per circa il 15% sul totale del fatturato del social, con un raddoppio negli ultimi due anni.

Un modo semplice e veloce per “monetizzare”, anzi il più semplice e veloce. Ed ecco che allora la piattaforma diventa anche luogo da proteggere da quanti, bel lontani dal fare i creators di professione, alimentano truffe e azioni poco trasparenti.

Con queste nuove direttive appare quindi chiaro come TikTok stia cambiando pelle: limita i contenuti sensibili e, così facendo, può strizzare l'occhio ad un pubblico più adulto che, ormai, appare sempre più innamorato del social.