Diasorin recupera dopo il tonfo. Le strategie degli esperti

Diasorin ha dato vita a un rimbalzo dopo il netto calo di venerdì scorso: come muoversi ora?

Buon avvio di settimana per Diasorin che ha trovato gli spunti per risalire la china dopo tre sessioni consecutive in calo.

Diasorin recupera dopo il tonfo di venerdì

Dopo aver archiviato la seduta di venerdì scorso con un affondo di oltre quattro punti percentuali, il titolo oggi ha risalito la china.

A fine giornata Diasorin si è fermato a 93,48 euro, con un progresso dell’1,92% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 280mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 160mila.

Diasorin: i risultati del 2023

Il titolo è rimasto sotto la lente dopo che venerdì scorso la società ha alzato il velo sui conti del 2023, archiviato con ricavi in flessione del 16% a 1,15 miliardi di euro, mentre l’utile netto adjusted è calato del 30% a 224 milioni e l’utile netto si è attestato a 159 milioni di euro.

Il margine operativo lordo adjusted ha riportato una contrazione del 27% a 375 milioni di euro, mentre l’indebitamento netto è sceso a 776 milioni di euro dai 907 milioni di fine 2022.

Diasorin: la guidance per il 2024

Diasorin ha confermato la guidance per il 2024, che prevede a cambio costanti ricavi in rialzo del 5%-7% ex Covid e Covid a circa 30 milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM stimano che nel punto mediano la guidance implichi a cambi correnti un fatturato di circa 1,18 miliardi di euro. L’EBITDA adjusted margin è atteso al 32%/33%.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la conference call è stata convincente e dalla stessa escono con maggiore confidenza sulla guidance della società.

La SIM milanese ha confermato le sue stime che per il 2024 puntano a una crescita organica del 6,1% e un EBITDA margin del 32,9%.

Gli analisti ribadiscono la loro view positiva su Diasorin, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 106 euro.

Diasorin: la view di Banca Akros

A puntare sul titolo è anche Banca Akros, che oggi ha reiterato il rating “accumulate”, con un target price a 106 euro, dopo i conti in linea con la guidance della società.

Diasorin al vaglio di Stifel

Più cauta la view di Stifel che su Diasorin ha una raccomandazione “hold” con un fair value incrementato da 78 a 82 euro.

Dopo i conti del 2023, gli analisti hanno messo mano alle stime, alzando quelle di eps del 5,5% con riferimento all’anno in corso.

Gli analisti fanno sapere che, prima di diventare maggiormente positivi su Diasorin, aspettano che il management realizzi le sue iniziative strategiche.