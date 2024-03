Borse al top: durerà ancora? Oro, Eur/Usd e Petrolio buy?

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si è spinto a un soffio da quota 1,10 per poi ritracciare. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

L’euro-dollaro è in un trading range di due figure tra 1,07 e 1,09 e al momento si trova un po’ sopra, ma aspetterei e sbilanciarmi.

Euro-Dollaro ancora in salita?

Sarà importante vedere come si chiuderà la settimana: in caso di close sopra 1,093, per il cross il target sarà a 1,107, mentre se chiuderà sotto il target è a 1,07.

La view sull’oro

L’oro continua a galoppare e raggiunge nuovi massimi di sempre. La tendenza in atto durerà ancora?

Come ho già detto in tante altre occasioni, l’oro a mio avviso è l’asset dell’anno e quindi non mi stupisce il movimento in atto.

Il gold ha rotto i 2.100 dollari e sta toccando nuovi massimi di sempre e personalmente spero che faccia un pull-back in area 2.100 e se dovesse farlo sarà buy.

Se dovesse salire ancora continuerà a muoversi in territori inesplorati, quindi sarà da vedere cosa accadrà.

L’analisi del petrolio

Il petrolio sta correggendo dopo aver testato l’area degli 80 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

Il petrolio lotta con la soglia degli 80 dollari, sopra la quale avremo un target a 83 dollari, mentre sotto si scenderà a 76 dollari prima e in seguito a 67 dollari al barile.

Il prezzo alto dell’oro nero non è figlio di consumi, ma è figlio di effetto rarità creato ad arte con i tagli alla produzione.

Per ora le quotazioni si mantengono su livelli elevati e sarà interessante vedere l’evoluzione nel breve.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta il recente andamento delle Borse e quali i possibili scenari nel breve?

Le Borse sono forti, viaggiano sui massimi storici e c’è denaro anche sui bond, per cui se dovessi dire quale asset bluffa direi l’azionario.

E’ inconcepibile un Dax sui massimi di sempre quasi a 18.000 punti con la Germania in recessione, ma finché ci sono soldi le Borse vanno.

Il problema è che può succedere quanto accaduto ad Azimut nelle ultime due sedute, quindi è possibile che possano fare quella fine, ma è difficile dire quando.

In sintesi, possiamo dire che è bene stare in guardia in questa fase, fermo restando che il trend dell’azionario è al rialzo.

