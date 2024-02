Fincantieri sotto pressione. Nuovo accordo con EDGE

Fincantieri in fondo al paniere delle medie capitalizzazioni, per nulla sostenuto dalle ultime novità dal fronte societario.

A dispetto dell’andamento positivo del Ftse Italia Mid Cap, la seduta odierna prosegue in calo per Fincantieri, che perde terreno per la seconda giornata consecutiva.

Fincantieri sotto pressione

Il titolo già ieri aveva chiuso in calo, cedendo lo 0,2% dopo sei sessioni consecutive in rialzo, accusando oggi una flessione ben più ampia.

Negli ultimi minuti Fincantieri si presenta a 0,491 euro, con un ribasso dell’1,8% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,6 milioni di azioni, già in linea con la media degli ultimi 30 giorni.

Fincantieri: nuova joint-.venture con EDGE

Fincantieri accusa la peggiore performance nel paniere dei titoli a media capitalizzazione, dopo che la società ha sottoscritto ieri insieme al gruppo emiratino EDGE, uno tra i principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, un term-sheet finalizzato alla creazione di una joint-venture per cogliere opportunità della cantieristica navale a livello globale, con focus sulla produzione di una vasta gamma di navi militari.

In aggiunta, la joint-venture ha l’obiettivo di sviluppare il business underwater con un programma di sottomarini di medie dimensioni.

La joint-venture sarà basata ad Abu Dhabi e avrà diritti di prelazione per gli ordini non NATO, insieme a una serie di ordini strategici effettuati da alcuni selezionati Paesi membri della NATO.

Il 51% della nuova joint-venture sarà in capo a EDGE, mentre Fincantieri, con una quota del 49% avrà la direzione gestionale.

La joint-venture è soggetta a una serie di condizioni preliminari, con la costituzione che gli analisti di Equita SIM pensano possa avvenire entro la fine dell’anno.

La costituzione della joint-venture rientra nel processo strategico di rafforzamento del business militare di Fincantieri.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la joint-venture consente a Fincantieri di avere una base domestica in un mercato (paesi del golfo) ad alto potenziale e allo stesso tempo offre a EDGE accesso al know-how di Fincantieri nel segmento militare navale.

Da valutare il potenziale impegno di Fincantieri nella joint-venture, anche se gli esperti della SIM milanese non ritengono siano previsti rilevanti conferimenti di asset o capitali.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che sul titolo ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 0,54 euro.

Fincantieri: la view di Intesa Sanpaolo

Cauta anche la view dei colleghi di Intesa Sanpaolo, che su Fincantieri oggi hanno reiterato lo stesso rating “hold”, con un target price a 0,53 euro.

Commentando la nuova joint-venture annunciata, gli analisti parlano di un accordo positivo, soprattutto viste le potenziali opportunità commerciali nel medio termine.