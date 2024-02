Ftse Mib: rally verticale durerà? Buy Stellantis e Ferrari?

Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito prtrading.

Il Ftse Mib ha vissuto una settimana brillante che lo ha portato a toccare nuovi massimi di periodo. Si aspetta nuovi allunghi nel breve?

Il mese di febbraio ha visto Piazza Affari protagonista di un rally verticale, correttamente sorretto da una rotazione settoriale.

A turno settori specifici di attività salgono e ultimamente tocca ai bancari, peraltro in un clima favorevole di record storici delle altre principali borse mondiali.

Ftse Mib: le attese per la settimana

Nel breve, solo sopra il massimo di venerdì a 32.707 punti di Ftse Mib potremo assistere a una ulteriore gamba rialzista, con spazio per i livelli statici mensili del lontano 2008, i primi fra 33.154 e 33.225 punti e poi tra 33.444 e 33.587 punti.

Viceversa, in caso di correzione, sotto i minimi di giovedì scorso a 32.194 punti, abbiamo il chiaro gap up da chiudere col massimo del mercoledì a 32.037-31.945 punti e la media a 12 giornaliera a 31.668 punti.

La mancata tenuta di questo livello porterebbe alla chiusura del successivo gap up in zona 31.484-31.375 punti e la caduta sulla media a 24 daily a 31.126 punti.

Se il Ftse Mib riuscirà a difendere tale soglia, si potrà avere una pronta ripresa dei corsi, pena ulteriori ribassi, al momento improbabili, verso il doppio forte supporto giornaliero e settimanale rispettivamente della media a 50 e della media a 12 intorno a 30.780-30.720 punti circa.

Focus su Banco BPM e Mediobanca

Banco BPM e Mediobanca hanno fatto il pieno di acquisti prima del week-end. Cosa può dirci di questi due titoli?

Banco BPM dopo la correzione dello scorso settembre 2023 e la tenuta di un livello di prezzo intero ha ripreso la corsa al rialzo, con un recente primo massimo seguito da una fase correttiva e dalla presente pronta ripresa, sfociata in un nuovo top relativo.

Infatti, sulla tenuta di quota 4 euro nella scorsa estate, ecco la forte ripresa e top a 5,444 euro, respinto dai venditori con caduta poco sopra i 4.59 euro e attuale nuova volata verso 5,474-5,464 euro circa.

Nuovi scenari rialzisti per Banco BPM solo sopra 5,475 euro, con supporti a 5,295-5,205 euro e resistenze a 5,765-5,955 euro.

Mediobanca è reduce da una buona fase rialzista, con recente massimo relativo e successiva importante correzione, con tentativo di ripresa dopo un doppio minimo su un livello di supporto statico e presente nuovo top relativo in gap up verticale.

Infatti, dopo il top dello scorso ottobre a 12,685 euro, Mediobanca è precipitata velocemente, con doppio bottom intorno ai 10,68 euro e attuale forte risalita a 12,97 euro, non confermato in chiusura a 12,945 euro.

Una nuova evoluzione positiva si avrà per Mediobanca sopra 12,95 euro, con supporti a 12,42 e 12,11 euro e resistenze a 13,73-14,33 euro.

La view su Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari sono da valutare per nuovi posizionamenti long? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Stellantis è in chiaro trend rialzista, nonostante una fase importante di correzione dopo il primo recente massimo, ma sulla tenuta di un rilevante supporto giornaliero ha preso la presente impennata verticale con un nuovo top storico, seppure non confermato in chiusura.

Infatti, dopo il top di tutti i tempi a 21,895 euro, Stellantis è scesa poco sopra la media a 100 giornaliera a 19,152 euro, diventando poi protagonista dell’attuale nuova impennata a 24,69-24,61 euro, nuovi massimi storici.

Nuovi scenari positivi si avranno per Stellantis sopra 24,70 euro, con supporti a 23,65 e 23,16 euro e resistenze a 26,14 e 27,25 euro, su territori inesplorati.

Ferrari è un bolide che non si ferma e affronta le salite più ripide, con un primo massimo storico a metà dicembre 2023, seguito da una correzione e sulla tenuta di un importante supporto giornaliero dalla presente impennata verticale verso nuovi top. Nel concreto, dopo il nuovo storico top a 346 euro, capitombolo tra 304 e 306 euro circa sulla media a 100 daily e attuale accelerazione verticale addirittura a 386 euro, in chiusura con tanto di apertura in gap up.

Nuovi tentativi rialzisti per Ferrari si avranno ovviamente sopra 386 euro, con supporti a 370 e 363 euro e resistenze in area 408 e 425 euro, in territori inesplorati.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: A2A, CAMPARI, DIASORIN, ENEL, ITALGAS e TELECOM ITALIA al rialzo, mentre AZIMUT, BANCA GENERALI, BRUNELLO CUCINELLI, IVECO, MONCLER e SAIPEM al ribasso.