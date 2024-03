Ftse Mib può salire ancora. Unicredit e Intesa, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

Per i mercati azionari prosegue la caccia a nuovi massimi, in alcuni casi storici. Quanto è sostenibile il movimento in atto?

Crediamo che i primi segnali di una possibile correzione siano stati mandati dalle cifre macroeconomiche negli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi abbiamo osservato un’inflazione di febbraio superiore alle attese e ieri i prezzi alla produzione superiori alle aspettative di mercato.

Scenari attesi per le Borse UE e USA

Le possibilità di una Federal Reserve meno restrittiva in politica monetaria nel breve periodo diminuiscono notevolmente.

Al momento le probabilità che la FED possa decidere di tagliare i tassi di interesse già nel meeting FOMC di giugno sono al 50%.

Discorso diverso in Europa dove la BCE è più vicina a un taglio del costo del denaro, scenario confermato anche dal governatore della Banca di Grecia, Yannis Stournaras, che nei giorni scorsi ha espresso il suo favore per due tagli dei tassi di interesse in Eurozona prima dell’estate.

Riteniamo possibile che la BCE per la prima volta nella sua storia possa anticipare la Federal Reserve in politica monetaria, abbassando i tassi a giugno.

Riteniamo, quindi, sostenibile un prolungamento del movimento in atto in Eurozona, mentre sono elevate le probabilità di una correzione nei mercati azionari statunitensi.

L’analisi del Ftse Mib

Il Ftse Mib è arrivato al test di area 34.000. Si tratta di un punto di approdo o c’è spazio per salire ancora?

Graficamente la corsa verso l'alto dei prezzi dell'indice italiano ha trovato pochi ostacoli.

Per il Ftse Mib siamo arrivati su livelli che non si registravano dal maggio 2008.

Ribassi fino a 33.530 punti resterebbero compatibili con l'ipotesi di realizzazione di un nuovo segmento rialzista, con obiettivi ipotizzabili a 34.200 e 34.620 punti (top del maggio 2008). Conferme sopra i 34.000 punti

Timidi segnali negativi per il Ftse Mib sotto i 33.530 punti, preludio per un possibile calo a 33.100 punti.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Entrambi i titoli sono molto interessanti con una tendenza positiva forte e continua. Per Unicredit l'eventuale superamento della resistenza di breve a 32,48 euro creerebbe i presupposti per un allungo in direzione di obiettivi long ipotizzabili a 33 e 33,50 euro.

Primi timidi segnali contrari per Unicredit si avranno con il break-out ribassista di 31,70 euro.

Per Intesa Sanpaolo sarà necessario sorpassare il livello di 3,20 euro, testato due volte nelle scorse sessioni, per alimentare la spinta rialzista e dirigersi verso traguardi situati a 3,25 euro e 3,50 euro. Primo segnale contrario sotto 3,10 euro.

Sotto la lente l’euro-dollaro

Quali sono le vostre aspettative su eurodollaro nel breve? Quali i possibili scenari?

L'inversione di rotta del cambio euro-dollaro delle ultime sessioni è legata al cambio di aspettative sulle prossime mosse delle rispettive banche centrali.

L'ultimo dato sui prezzi alla produzione ha aumentato le possibilità che la FED dovrà posticipare il primo taglio dei tassi di interesse.

Da un punto di vista grafico la coppia valutaria EUR/USD ha testato il supporto dinamico rappresentato dalla media mobile a 20 giorni al momento in transito a 1,0872.

L'eventuale cedimento di questo riferimento tecnico potrebbe aprire le porte a una discesa in direzione del prossimo sostegno a 1,0830. Indicazioni positive solamente sopra 1,0942.