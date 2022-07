Intesa Sanpaolo tra i peggiori del Ftse Mib malgrado i buoni segnali da Spread e BTP. Chi è in movimento sul titolo? Confermato il buy con target molto appetibile.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in calo per i titoli bancari, tra i quali spicca in negativo Intesa Sanpaolo che accusa la peggiore performance oggi nel settore di riferimento.

Intesa Sanpaolo: scattano i sell dopo 3 rialzi di fila

Reduce da tre sedute consecutive in netto rialzo durante le quali ha messo a segno un progresso di circa 10 punti percentuali, il titolo oggi ha anche provato a spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo si presenta a 1,7176 euro, con un calo del 3,1% e oltre 107 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 120 milioni.

Intesa Sanpaolo ignora Spread e BTP

Al pari degli altri bancari, anche Intesa Sanpaolo non beneficia in alcun modo dei segnali di distensione che arrivano dal mercato obbligazionario.

In attesa del voto di questo pomeriggio, da cui si saprà se il premier Draghi rimarrà in carica o meno, lo Spread BTP-Bund si restringe e scende dell'1,82% a 210,2 punti base.

Molto bene i BTP che tornano al centro degli acquisti, con conseguente discesa dei tassi, tanto che il rendimento del decennale arretra del 2,76% al 3,31%.

Intesa Sanpaolo: Fondazione Cariplo aumenta la sua partecipazione

Intesa Sanpaolo intanto resta sotto i riflettori sulla scia delle indicazioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza, da cui si è appreso che la Fondazione Cariplo, azionista di peso della banca, ha incrementato la sua partecipazione nella stessa.

Nel dettaglio, la quota in possesso della Fondazione è salita dal 3,948% al 4,812%, a fronte di un investimento di 350 milioni di euro.

L'incremento della partecipazione è avvenuto nei giorni scorsi, durante i quali Cariplo ha acquistato gradualmente sul mercato circa 194 milioni di azioni Intesa Sanpaolo, stando a quanto riportato da Milano Finanza.

Secondo quanto spiegato in una nota, "L'operazione è stata deliberata dagli organi della Fondazione Cariplo, visto il piano d'impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo, di cui è stato condiviso il respiro strategico, e dopo aver atteso l'insediamento del nuovo Cda della banca.

Intesa Sanpaolo: rumor su possibili mosse di altre Fondazioni

A tenere banco sono intanto alcune indiscrezioni apparse questa mattina sulla stampa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alcune delle fondazioni azioniste di Intesa Sanpaolo potrebbero considerare un incremento della loro quota nel capitale della società, sulla scia di quanto annunciato da Cariplo, che ha recentemente arrotondato la propria partecipazione al 4.8%, sfruttando i recenti ribassi del titolo.

Al momento non ci sono decisioni formali, ma secondo il Messaggero, appare sempre più chiara la volontà di altre Fondazioni di seguire l'esempio di Cariplo.

Il quotidiano ricorda che ad oggi 14 Fondazioni possiedono quasi il 18% del capitale di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo: 2 elementi di supporto. Focus sul buy-back

Secondo gli analisti di Equita SIM, potenziali ulteriori acquisti da parte delle fondazioni, a cui si aggiunge il buyback in corso per 1,7 miliardi di euro, dovrebbero rappresentare un buon supporto per il titolo.

In merito al piano di acquisto di azioni proprie, ieri si è appreso che nel periodo compreso tra l'11 e il 15 luglio scorsi, la banca guidata da Carlo Messina ha acquistato complessivamente 104,5 milioni di azioni proprie, pari a circa lo 0,52% del capitale sociale, a un prezzo medio pari a 1,6776 euro, per un controvalore totale di 175.312.900 euro.

Alla data del 15 luglio, Intesa Sanpaolo dall'avvio del buy-back ha acquistato quasi 146 milioni di azioni, per un controvalore di oltre 246 milioni di euro.

Non cambia intanto la view di Equita SIm che sul titolo mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 2,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 57% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.