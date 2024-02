Intesa Sanpaolo al test dei conti domani. Quali sorprese?

Buon avvio di settimana per Intesa Sanpaolo che, dopo tre sessioni consecutive in calo, ha ritrovato la via dei guadagni.

Intesa Sanpaolo in buon rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un lieve calo dello 0,11%, si è spinto in avanti oggi, fermandosi a 2,8715 euro, con un vantaggio del 2,55% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 145 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 80 milioni.

Intesa Sanpaolo oggi ha mostrato più forza relativa del Ftse Mib e ha conquistato la terza posizione nel paniere delle blue chip, alla vigilia dei conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Intesa Sanpaolo: le stime di Equita SIM sulla trimestrale

Con riferimento agli ultimi tre mesi dello scorso anno, gli analisti di Equita SIM si aspettano dati sostanzialmente in continuità sul fronte dei ricavi, con net interest income e commissioni attese sostanzialmente stabili/in leggera crescita.

Sul fronte dei costi operativi, oltre che alla consueta stagionalità, gli esperti si aspettano che il trimestre risentirà dall’impatto del rinnovo del contratto bancario nazionale in Italia, con costi attesi in crescita del 30% su base trimestrale e del 10% anno su anno.

Sotto la linea operativa, Equita SIM ritiene probabile che Intesa Sanpaolo adotti un approccio conservativo, sfruttando i margini di manovra garantiti dall’elevata generazione di utile operativo per effettuare maggiori accantonamenti.

Infatti, sebbene non si aspettino un peggioramento materiale della qualità degli attivi nel trimestre, gli analisti della SIM milanese ritengono che Intesa Sanpaolo possa optare per un’ulteriore accelerazione nella pulizia del bilancio, incrementando i livelli di copertura.

In dettaglio, gli esperti si aspettano un net interest income pari a 3,8 miliardi di euro, flat su base trimestrale in rialzo del 25% anno su anno, mentre i ricavi totali dovrebbero salire dell’121% a 6,3 miliardi di euro e l’utile operativo del 12% a 2,9 miliardi, a fronte di un utile netto di 1,5 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo: focus su extra-distribuzione

Gli analisti di Equita SIM ricordano che con i risultati del quarto trimestre del 2023, Intesa Sanpaolo indicherà anche l’ammontare di extra-distribuzione nel corso del 2024, che loro stimano in 1,5 miliardi di euro sotto forma di buyback.

Complessivamente, gli esperti credono che il gruppo possa chiudere il 2023 con un utile di 7,6 miliardi di euro, raggiungendo quindi la guidance di almeno 7,5 miliardi.

Intesa Sanpaolo: Equita SIM rivede le stime

Equita SIM ha rivisto le stime di utile 2023, tagliandole del 7%, in larga parte per via dell’assunzione di maggiori costi del personale legati al rinnovo del contratto bancario e a maggiori accantomamenti per perdite su crediti. ,

Gli analisti confermano invece sostanzialmente le stime 2024-2025. Sul 2024 stimano un utile di 7,8 miliardi di euro, in crescita del 2%, con minore margine di interesse compensato da maggiori fee e oneri sistemici.

Positiva la view su Intesa Sanpaolo, che secondo Equita SIM merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 3,6 euro, segnalando che il titolo offre un dividend yield a doppia cifra con elevata visibilità.

Intesa Sanpaolo: le attese di Bca Akros sui conti 2023

A puntare sul titolo è anche Banca Akros, che invita ad acquistare, con un rating “buy” appunto e un target price rivisto verso l’alto da 3 a 3,7 euro.

Gli analisti pensano che Intesa Sanpaolo abbia chiuso in maniera positiva un anno notevole, scommettendo su un utile netto in rialzo del 73,4% a 7,55 miliardi di euro, in linea con la guidance, mentre i ricavi sono attesi a 25,062 miliardi di euro, in aumento del 16,7%.