Moncler sale. Venezio diventa azionista diretto

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Moncler.

Moncler sale dopo andamento volatile

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un lieve calo dello 0,19%, oggi ha avviato gli scambi in salita, salvo poi muoversi a passo di gambero e scivolare anche al di sotto della parità.

Dopo aver toccato un minimo a 51,34 euro, Moncler ha risalito la china e si è riportato lungo la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo viene fotografato a 51,82 euro, con un rialzo dello 0,74% e oltre 220mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 750mila.

Moncler: Venezio Investment acquisisce azioni da Double R

Moncler finisce sotto la lente dopo che Venezio, società facente capo a Temasek, ha annunciato il proprio recesso da Double R, società che controlla il 23,7% del gruppo guidato da Remo Ruffini.

Venezio è titolare del 16,8% del capitale di Double R. Secondo le procedure previste dallo statuto di Double R e dall’accordo di investimento con gli altri soci di Double R, ossia RPH, holding di Ruffini, con il 66,7% e Rivetti con il restante 16,5%, la quota Temasek, che indirettamente corrisponde al 3,9% del capitale Moncler, sarà liquidità in azioni Moncler.

Moncler sotto la lente di Equita SIM

Pertanto, spiega Equita SIM, Venezio entrerà in possesso di azioni Moncler, che potrebbero quindi essere successivamente vendute sul mercato, anche se il comunicato stampa sottolinea la lunga durata della partnership con Venezio, azionista Moncler dal 2016, e l’atteggiamento di fiducia nelle prospettive future del gruppo.

Moncler rimane il titolo preferito di Equita SIM nel settore per qualità del business e driver di crescita specifici, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 68 euro.

Moncler: la view di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che, al pari della SIM milanese, ha un rating “buy”, con un target price a 60 euro.

Secondo gli esperti, Venezio Investments. a seguito del recesso da Double R., cui fa capo il 23,7% di Moncler, riceverà una quota intorno al 4% del gruppo italiano.

Moncler al vaglio di Mediobanca Research

Più cauti i colleghi di Mediobanca Research, che su Moncler ribadiscono la raccomandazione “neutral”.

Commentando la notizia relativa alla mossa di Venezio Investment, diventato azionista diretto di Moncler, gli analisti ritengono che lo shopping sia la naturale evoluzione della sua partnership di lungo periodo con Moncler, che risale al 2016. Mediobanca ritiene che questa notizia non rappresenta in ogni caso un catalizzatore per il prezzo del titolo.