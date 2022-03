A Piazza Affari prosegue il buon momento di Mondadori che anche ieri ha guadagnato terreno, salendo per la nona seduta consecutiva.

Mondadori sale per la nona seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di mercoledì con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, è riuscito a fare ancora meglio ieri.

Mondadori si è fermato a 2,01 euro, con un rialzo del 2,24% e oltre 700mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 450mila.

Mondadori: i risultati del 2021. Torna il dividendo dopo più di 10 anni

Il titolo ieri è salito ancora all'indomani dei conti del 2021, chiusi con ricavi in rialzo dell'8,5% a 807,3 milioni di euro, a fronte di un utile netto in aumento da 4,5 a 44,2 milioni di euro.

L'Ebitda è cresciuto del 7,7% a 91,1 milioni di euro, mentre l'Ebit è passato d 14,8 milioni del 2020 a 52 milioni.

Da segnalare dopo oltre 10 anni il ritorno al dividendo, visto che il Cda ha proposto la distribuzione di una cedola pari a 0,085 euro per azione.

Mondadori: Equita SIM commenta i dati del gruppo

Commentando i dati del 2021, gli analisti di Equita SIM hanno parlato di un'EBITDA leggermente oltre le stime e un debito netto migliore grazie al Working Capital.

L'EBITDA nei Libri è salito dell'8% grazie ai Trade books con ricavi a +11% in un mercato a +15%.

Flat l’area Educational, mentre recupera l’area Media grazie al digital e il retail recupera con EBITDA da 1 a 5 milioni di euro.

La guidance di ricavi 2022 in crescita ad una singola cifra media è inferiore alle stime per il trend dei magazines nell’area Media, mentre la guidance di EBITDA adjusted in crescita oltre il 20% è in linea con le attese.

Il mercato dei libri è atteso consolidarsi nel 2022 ed il trend delle vendite ad inizio 2022 è in linea col budget.

Il costo della carta cresce oltre il 20%, ma è atteso un intervento del governo a sostegno del settore.

Guidance di cash flow ordinario a 68 milioni, nonostante maggiori capex e ulteriori deals in arrivo a breve.

La politica del dividendo è equilibrata, con payout al 40% del cash flow ordinario.

L'EBITDA adjusted 2022 è confermato e il cash flow ordinario migliorato dell’8%, mentre la stima di debito netto after leases è salita da 41 a 71 milioni, con un dividendo 2022 migliorato del 15% a 10,4 centesimi di euro.

Mondadori: Equita SIM alza il target price

Equita SIM ha incrementato il target price di Mondadori del 4% a 3 euro per azione, ribadendo la raccomandazione "buy" perché la cash generation ordinaria nel 2021 è migliore delle attese e il trend è confermato anche nel 2022 nonostante maggiori capex.

Mondadori ha chiuso 6 acquisizioni nel 2021 e gli M&A deals proseguiranno: gli analisti stimano in 200 milioni di euro la capacità di releverage.

Mondadori: Mediobanca è bullish, ma riduce il fair value

A puntare sul titolo è anche Mediobanca Securities con una raccomandazione "outperform" e un target price limato da 3 a 2,85 euro.

Gli analisti evidenziano che il gruppo continua a beneficiare ulteriormente del momento magico dei Libri, con i segmenti Retail e Media che ora rappresentano delle attività profittevoli.