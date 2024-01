Salvatore Ferragamo vola dopo i conti. La view dei broker

Finale di settimana con i fuochi d’artificio per Salvatore Ferragamo che ha messo a segno un poderoso rally oggi.

Salvatore Ferragamo in rally con volumi boom

Il titolo ieri ha ceduto poco meno di mezzo punto percentuale dopo tre sessioni consecutive in rialzo e oggi ha ripreso con decisione la via dei guadagni.

A fine giornata, Salvatore Ferragamo si è fermato a 11,74 euro, con un rally del 7,61% e volumi di scambio effervescenti, visto che sono state trattate oltre 1,2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 230mila.

Salvatore Ferragamo: ricavi a 1,157 mld nel 2023

Il titolo ha cavalcato l’ottima intonazione del settore lusso, galvanizzato a sua volta dai brillanti risultati diffusi da Lvmh.

Salvatore Ferragamo ha catalizzato gli acquisti all’indomani dei dati relativi al fatturato del 2023, pari a 1,157 miliardi di euro, contro gli 1,153 miliardi del consensus e gli 1,156 miliardi previsti da Equita SIM, che ha definito i numeri in linea con le attese giàò caute.

Salvatore Ferragamo: focus sui dati del 4° trimestre

In particolare, i ricavi del quarto trimestre hanno visto un calo del 5% su base annua, per un minore contributo delle licenze, mentre le vendite nette, ossia retail + wholesale, sono state complessivamente in linea con le attese.

Da segnalare un retail più debole del previsto, in calo di circa il 9% anno su anno, comunque in miglioramento, ma modesto rispetto al confronto decisamente più facile e considerata la spinta che sarebbe dovuta arrivare dal maggiore contributo delle nuove collezioni in negozio.

Wholesale in più forte recupero, con un rialzo di circa il 7% anno su anno e in recupero anche rispetto al pre-covid.

A livello geografico, gli analisti di Equita SIM segnalano un sequenziale miglioramento in Europa, ma con trend simili invece rispetto al pre-covid, un peggioramento in Giappone legato al confronto più difficile (trend invece in miglioramento rispetto al pre-covid), andamento coerente con il trimestre precedente per il Nord America, e un’accelerazione nell’area Asia-Pacifico, legata al confronto più facile e trainata dal wholesale.

Salvatore Ferragamo: le dichiarazioni dell’AD

La società non ha tenuto una conference call e l’unico messaggio sull’outlook è contenuto in un passaggio delle dichiarazioni del CEO Gobbetti riportate nel press release, da cui emerge fiducia sul potenziale di rilancio del marchio, ma cautela sui risultati di breve:

L’AD ha dichiarato: “… siamo fiduciosi che la nostra strategia farà emergere il potenziale di Ferragamo. Il difficile contesto di mercato, con il rallentamento della domanda di beni di lusso, potrebbe influire sui tempi delle nostre previsioni iniziali;”.

Salvatore Ferragamo: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM lasciano sostanzialmente invariate le loro stime e il loro target, in cui avevano già riflesso un certo ritardo nella riaccelerazione delle vendite, con un 2024 visto in crescita del 4%.

Gli analisti di Equita SIM confermano una view cauta su Salvatore Ferragamo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 12,3 euro.

Salvatore Ferragamo: la view di Morgan Stanley

Bearish la view di Morgan Stanley, che oggi ha reiterato il rating “underweight”, con un target price a 10 euro.

Le due indicazioni sono state confermate dopo che i ricavi dello scorso anno di Salvatore Ferragamo sono stati l’1% superiori al consenso.