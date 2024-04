Snam in rialzo dopo l’operazione su Adriatic LNG

Snam in positivo dopo aver annunciato di aver incrementato dal 7%$ al 30% la sua quota in Adriatic LNG.

A dispetto dell’andamento debole del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in rialzo per Snam, che si accoda alla positiva intonazione del settore utility.

Snam ancora in rialzo

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, il titolo si spinge in avanti anche oggi, pur mostrando un andamento più cauto.

Negli ultimi minuti, Snam viene fotografato a 4,454 euro, con un rialzo dello 0,5% e oltre 1,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,7 milioni.

Snam acquista il 23% di Adriatic LNG e sale al 30%

Snam guadagna terreno dopo che la società ha annunciato di aver esercitato il diritto di prelazione per salire dal 7% al 30% in Terminale GNL Adriatico S.r.l. a cui fa capo LNG di Rovigo.

Il diritto di prelazione è stato esercitato a seguito dell’acquisto del 70% della società da parte di VTTI, società olandese specializzata nello stoccaggio di energia e infrastrutture. Il closing è atteso entro fine anno.

Snam non ha ancora comunicato il prezzo di acquisto, ma considerando le indiscrezioni circolate l’estate scorsa di una valorizzazione di 350 milioni di euro per il 70%, la società dovrebbe pagare circa 150 milioni di euro per salire al 30% con un impatto positivo sulla bottom line pari a circa 5/6 milioni di euro.

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una piccola operazione in cui aumenta leggermente il portafoglio delle proprie associates. La guidance della società 2024 già include questo deal.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Snam mantiene una view improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 5,4 euro.