Stellantis riceve un upgrade da S&P. Ecco i motivi

Buone notizie per Stellantis da S&P, che ha rivisto al rialzo il rating, con outlook stabile.

L’ultima seduta della settimana prosegue in lieve rialzo per Stellantis che prova a spingersi timidamente in avanti.

Stellantis poco sopra la parità

Il titolo ieri ha archiviato la seduta con un frazionale progresso dello 0,02%, dopo tre sessioni consecutive in calo, e oggi tenta di allungare leggermente il passo.

Negli ultimi minuti Stellantis viene fotografato a 21,85 euro, appena sotto i massimi intraday segnati fino a ora, con un rialzo dello 0,19% e oltre 1,2 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,3 milioni.

Stellantis: S&P alza il rating di lungo termine

Stellantis prova a guadagnare terreno dopo che S&P ha annunciato l’upgrade del credit rating a lungo termine da “BBB” a “BBB+” con outlook “stabile”.

L’agenzia statunitense ritiene che Stellantis possa mantenere l’adjusted EBITDA margin sopra il 10% e il free cash flow operativo almeno del 3%, nonostante aspettative di prezzi più deboli dal 2024 e l’espansione dei BEV con diluizione dei margini.

S&P ha spiegato che l’upgrade tiene conto di condizioni di prezzo favorevoli e di un’elevata quota di vendite nel redditizio mercato statunitense e del fatto che Stellantis beneficia delle sinergie di fusione e della disciplina di spesa sugli investimenti, cosa che ha contribuito a un rapporto Focf/vendite di circa il 5% nel 2022.

Stellantis: per Equita SIM è buy

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Stellantis, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 23 euro.