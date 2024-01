Unicredit corre sul Ftse Mib. Jefferies: un buy vincente

Non c’è due senza tre e così anche la seduta odierna si è conclusa in positivo per Unicredit.

Unicredit tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri lo 0,35% è riuscito a fare decisamente meglio oggi, fermandosi a 26,6 euro, con un rialzo del 2,72%, alimentato da volumi di scambio intensi, visto che sono state trattate quasi 15 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11 milioni.

Unicredit oggi ha messo a segno la seconda migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell’intero paniere delle blue chip.

Unicredit favorito dal calo dello Spread

Il titolo ha beneficiato delle positive indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario, almeno con riferimento allo Spread BTP-Bund, che è sceso del 2% a 156,67 punti.

Poco mossi invece i BTP, che hanno visto sostanzialmente fermi i tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni ha chiuso in frazionale calo dello 0,01% al 3,903%.

Unicredit tra top picks di Jefferies

A dare man forte a Unicredit hanno contribuito anche le indicazioni bullish di Jefferies, che si è espresso in termini positivi sull’intero settore bancario.

All’interno di quest’ultimo due sono le top pick degli analisti e una di queste è Unicredit, per il quale viene confermato il rating “buy”.

Il broker ricorda che la banca guidata da Orcel è stata la più cauta relativamente alla guidance sul margine di interesse per il futuro.

A ciò si aggiunga che secondo gli analisti il consensus è troppo negativo su costi e margini di interesse con riferimento al quarto trimestre del 2023.