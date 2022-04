Dopo aver preso il via ufficialmente martedì scorso 19 aprile, la nuova stagione dei dividendi a Piazza Affari prosegue con altri appuntamenti, prima di quello più importante in agenda nell'ultima decade di maggio. Per lunedì prossimo, 25 aprile, saranno 9 i titoli chiamati a staccare la cedola che sarà messa in pagamento due giorni dopo, il 27 aprile. Di seguito riportiamo i 9 titoli, con l'indicazione del dividendo e il rendimento in relazione al valore di chiusura dell'azione del 22 aprile 2022. Dividendi 25 aprile Titolo Dividendo Rendimento



Banco di Desio e Brianza 0,1365 euro 4,43%



Basicnet 0,12 euro 1,94%



Coima RES (saldo) 0,2 euro 2,42%



Covivio 3,75 euro 5,12%



Edison risparmio 0,285 euro 16,76%



Esprinet 0,54 euro 5,5%



Saes Getters 0,47 euro 2,07%



Saes Getters risparmio 0,47 euro 3,05%



WIIT 0,3 euro 1,12%



Franchi Umberto Marmi 0,25 euro 2,54%

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.