Questa breve guida è rivolta a tutti quei lavoratori con una busta paga di 1.200 euro al mese, che hanno un ISEE massimo di 15 mila euro. Costoro, infatti, possono richiedere molte agevolazioni allo Stato, comunemente conosciute con il nome di “bonus”. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Con una busta paga di 1.200 euro e un ISEE basso hai diritto a tutti questi bonus

Prima di vedere nel dettaglio di quali bonus stiamo parlando per chi ha una busta paga di 1.200 euro, ricordiamo che lo Stato ha introdotto una serie di incentivi volti ad aiutare tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio economico. Alcuni sostegni sono universali, dunque, possono essere richiesti dai lavoratori e dagli inoccupati, con ISEE bassi o più elevati.

Altri sostegni, invece, sono strettamente collegati all’indicatore della situazione economica equivalente, che viene utilizzato come metro per accedere ad alcune prestazioni o meno. In pratica, con un ISEE molto basso, si potranno ottenere, non solo più incentivi, ma anche cifre più elevate. Viceversa, con indicatori più elevati, spetteranno importi minori o non sarà possibile accedere ai bonus.

Come si calcola l’ISEE? Per ottenere questo documento che, ricordiamo, è indispensabile per richiedere alcune prestazioni, occorrerà rivolgersi ad un esperto del settore, ma anche ai CAF, i centri di assistenza fiscale, oppure ai patronati.

Busta paga di 1.200 euro, i bonus per la famiglia

Chi ha una busta paga di 1.200 euro e un indicatore della situazione economica uguale o minore di 15 mila euro potrà richiedere i seguenti sostegni all’INPS:

Assegno unico e universale

Bonus asilo nido

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico che viene corrisposto a tutte quelle famiglie con figli a carico da 0 a 21 anni. Può essere richiesto all’INPS da tutti i nuclei, sia che abbiano redditi bassi, che con redditi elevati. C’è, però, da sottolineare che con un ISEE di 15 mila euro si potrà percepire l’importo massimo del sostegno, che è pari a 175 euro a figlio.

Il secondo sostegno, corrisposto anch’esso dall’INPS, è un incentivo alla genitorialità che viene corrisposto a tutti i cittadini con figli a carico fino a 3 anni che frequentano asili nido pubblici o privati: il bonus asilo nido. Gli importi per chi ha una busta paga di 1.200 euro sono più elevati. Di cosa stiamo parlando? Semplice, delle tre fasce di pagamento:

1.500 euro con indicatori della situazione economica oltre i 40 mila euro

2.500 per chi ha indicatori ISEE tra i 25 mila euro e i 40 mila euro

3.000 per chi ha redditi bassi.

Busta paga da 1.200 euro, gli aiuti contro il caro vita

Ma quelli per la famiglia non sono i soli bonus che possono essere richiesti dai lavoratori e dai nuclei familiari con redditi bassi, poiché chi guadagna 1.200 euro al mese potrà anche domandare il bonus sociale per le bollette.

Di cosa si tratta? Semplice, è un aiuto che è stato introdotto per aiutare le famiglie a pagare le bollette di acqua, luce e gas e che viene corrisposto a chi ha ISEE entro i 12 mila euro o, solo per le famiglie numerose con almeno 4 figli, di 20 mila euro.

È un aiuto che, secondo le ultime dichiarazioni dei ministri del Governo Meloni sarà riconfermato e potenziato nel 2023, attraverso la Legge di Bilancio.

Ma non è finita qui, poiché i lavoratori con una busta paga entro i 1.200 euro e redditi lordi nel 2021 potranno richiedere il bonus 150 euro al proprio datore di lavoro presentando l’apposita autodichiarazione. Si tratta dell’indennità una tantum contro il caro energia, approvata dal decreto legge aiuti -ter, dello scorso 23 settembre 2022.

Questo bonus arriverà nella busta paga di novembre oppure, se consegnerete l’autodichiarazione in ritardo, potrà slittare a dicembre.

Altri bonus per chi guadagna 1.200 euro

Passiamo, ora, ad altri aiuti per lavoratori con una busta paga pari a 1.200 euro o con un ISEE massimo di 15 mila euro:

abbiamo il bonus psicologo, che poteva essere chiesto entro lo scorso 24 ottobre 2022 e che consentiva ai cittadini con ISEE non superiori a 50 mila euro di pagare le sessioni da uno psicologo o uno psicoterapeuta. Ancora non è chiaro se ci sarà una seconda versione del sostegno, dunque, occorre attendere aggiornamenti.





Poi, per i giovanissimi che hanno meno di 36 anni con ISEE massimo di 40 mila euro c'è il Bonus Prima Casa, che consente di acquistare la prima casa con un'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva e di avere un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta al venditore oltre che l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti soggetti a Iva.

Altri sostegni

Ricordiamo infine, che chi percepisce meno di 1.200 euro in busta paga e ha un reddito entro i 9.360 euro potrà richiedere il reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà targata Movimento Cinquestelle.

Con un ISEE in corso di validità, non superiore a 7.120,39 euro, invece, si potrà richiedere la Social Card, pari a 80 euro ogni due mesi, per pagare le bollette, generi alimentari e medicinali. La Carta acquisti può essere richiesta solo da over 65 e da tutori di bambini sotto i 3 anni.