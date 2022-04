Stai cercando una nuova opportunità di carriera? Beh, come saprai, in questo momento sono in molti a farlo. Eppure, tu non vuoi un semplice lavoro, ma un'occupazione che ti consenta di guadagnare fino a 4.100 euro al mese? Beh, allora non perderti le offerte di EURES! Vieni a scoprirle qui!

Stai cercando una nuova opportunità di carriera? Beh, come saprai, in questo momento sono in molti a farlo.

Infatti, com’è noto, siamo un periodo caratterizzato dalle “Grandi Dimissioni”, ossia moltissime persone, dopo la pandemia da Covid-19, hanno deciso di cambiare il loro lavoro in cerca di opportunità di carriera (e sicuramente opportunità economiche) più favorevoli.

Insomma, dal punto di vista di molti il Coronavirus non è stato solo un duro colpo per il mercato del lavoro, ma un periodo caratterizzato da nuove consapevolezze e, perché no, da importanti scoperte, come lo smart-working.

Ebbene, devi sapere che online si possono trovare numerose offerte di lavoro particolarmente allettanti, basta sapere dove cercare.

Oltre ai principali portali online, come Indeed e LinkedIn, la rete offere moltissime altre possibilità che devono essere sfruttate da coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego.

In questo caso, l’opportunità della quale parliamo oggi arriva da EURES, una rete europea per trovare lavoro all’interno dell’Unione Europea.

Ma vuoi scoprire in cosa consistono queste offerte di lavoro dove si possono guadagnare fino a 4.100 euro al mese? Beh, allora andiamo a scoprirle nel dettaglio!

Assunzioni da EURES a tempo indeterminato! Ecco le ultime novità!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, le possibilità per coloro che stanno cercando un nuovo lavoro sono sempre di più.

Questo è dovuto principalmente alla ripresa del mercato del lavoro alla quale stiamo assistendo dopo il tragico periodo contrassegnato dal Covid-19.

Ebbene, EURES, ente europeo per la mobilità lavorativa, ha messo a punto importanti opportunità lavorative per diversi profili.

Come avrai ben compreso, il trattamento contrattuale è estremamente favorevole.

Infatti, per i profili ricercati, che presto andremo a vedere nel dettaglio, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e la possibilità di ricevere uno stipendio mensile fino a 4.100 euro. Un’opportunità da cogliere al volo, vero?

Ci teniamo anche a sottolineare che le candidature per le posizioni ricercate sono già aperte in questo momento e, di conseguenza, potrai comodamente candidarti a questo link.

Non è la prima volta che EURES propone delle ottime proposte lavorative. In seguito vedremo anche quali sono le altre offerte ancora attive.

Assunzioni EURES fino a 4.100 euro! Quali sono i profili richiesti!

Quindi, abbiamo compreso che sono aperte le candidature di EURES per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Eppure, come potrai ben comprendere, non si tratta di possibilità che saranno rivolte a tutti in modo indistinto.

Insomma, ci sono solo dei profili specifici che possono rientrare in tali candidature e, questa volta, facciamo riferimento a coloro che lavorano in ambito informatico.

Quindi, se hai un profilo informatico, non farti scappare l’offerta di lavoro di EURES che prevede l’assunzione a tempo indeterminato!

Ovviamente, abbiamo diversi profili informatici coinvolti che prevedono anche diverse RAL sugli stipendi.

Tuttavia, ci teniamo a sottolineare che si parte da un minimo di 30.000 euro annui a salire fino ad un massimo di 45.000 euro.

Attenzione però: i posti sono estremamente limitati!

Insomma, se vuoi approfittare dell’occasione è bene coglierla al volo senza rimanere tagliati fuori da questa opportunità.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato! Quali profili possono guadagnare fino a 4.100 euro al mese?

Ebbene, abbiamo compreso nel corso del precedente paragrafo che la ricerca attuale di EURES si rivolge a coloro che lavorano nell’ambito dell’informatica.

Tuttavia, detta così, il settore risulta essere estremamente vasto. Di conseguenza, è bene comprendere nel dettaglio quali sono le posizioni che vengono ricercate nello specifico.

Come abbiamo affermato anche in precedenza, i posti sono estremamente limitati e, di conseguenza, è bene candidarsi il prima possibile.

Ma quali sono i lavori proposti da EURES che consentono di guadagnare fino a 4.100 euro al mese?

Ebbene, devi sapere che vengono cercate due risorse da inserire nel ruolo di Backend Developer. In questo caso sono previsti alcuni requisiti specifici per poter applicare all’offerta. Si tratta della conoscenza di Java a livello avanzato, ma non solo!

Infatti, viene anche richiesto di essere in possesso di 2 o 3 anni di esperienza e la conoscenza di diversi linguaggi, quali SQL e Spring Framework.

Per maggiori informazioni ti consigliamo, come sempre, di consultare la pagina dedicata alle candidature.

Devi sapere che, per questa posizione, i candidati assunti avranno poi la possibilità di continuare a frequentare corsi di formazione, in modo da investire sulla formazione costante.

E per quanto riguarda la retribuzione? Come abbiamo visto prima la RAL delle offerte presentate a livello Europeo varia dai 30.000 euro annui, fino ad un massimo di 45.000 euro.

Ebbene, nel caso dei due Backend Developer ricercati, lo stipendio sarà di 30.000 euro annui fino a 35.000 euro, per coloro che hanno un’esperienza maggiore sul campo.

Abbiamo poi una seconda application che può essere inviata per la posizione di Front End Developer.

Neanche a dirsi, anche in questo caso sono indispensabili alcuni requisiti specifici per poter inviare la candidatura, quali l’esperienza di almeno due anni, le conoscenze di Framework JavaScript e altri linguaggi di programmazione.

Anche in questo secondo caso, lo stipendio sarà perfettamente in linea con quanto abbiamo visto per la proposta precedente, quindi andrà dai 30.000 ai 35.000 euro annui.

Altre offerte da EURES fino a 4.100 euro! Vieni a scoprirle subito!

Eppure, come avrai compreso, non abbiamo solo queste due ricerche lavoro!

Infatti, c’è qualcuno che può arrivare a guadagnare fino a 45.000 euro annui, ovviamente in base all’esperienza in suo possesso.

Ma a chi stiamo facendo riferimento? Ebbene, in questo caso parliamo di due posizioni nello specifico.

La prima fa riferimento alla ricerca di due figure come Full Stack Developer che riceveranno uno stipendio in base all’esperienza maturata che potrà variare da 30.000 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro all’anno.

Invece, la seconda figura ricercata da EURES fa riferimento ai profili di Manual QA e Automation QA, dove nel primo caso lo stipendio raggiungerà i 35.000 euro, mentre nel secondo si alzerà fino a 45.000 euro!

Non si fermano le offerte di EURES: altre selezioni attive in settori differenti!

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non è la prima volta che sul portale di EURES si possono trovare delle offerte di lavoro particolarmente interessanti, anche dal punto di vista economico.

Infatti, sono già state pubblicate offerte (alcune di esse ancora attive) per posizioni a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 4.000 euro al mese.

In questo caso, però, non facciamo riferimento al settore dell’informatica.

Infatti, si parla di ricerche per uno specialista in utensili per fresatura oppure di ingegneri meccanici o tecnici di telaio.

Insomma, un settore completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto nel corso dei paragrafi precedenti.

Ma sono ancora attive queste selezioni? Ebbene, devi sapere che non tutte le application che abbiamo visto nel corso di questo paragrafo sono all’attivo in questo momento.

Infatti, la ricerca per l’ingegnere meccanico, ad esempio, è finita il giorno 8 aprile.

Tuttavia, se prendiamo in considerazione gli altri profili che venivano ricercati dall’annuncio di EURES, ci rendiamo conto che ci sono ancora delle possibilità.

Infatti, le candidature in questo caso termineranno il 31 luglio. Di conseguenza, qualora fossi interessato a questi lavori, ti consiglio di applicare al più presto!