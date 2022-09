Il bonus 200 euro continua ad essere sulla bocca di tutti, in particolare dopo la riconferma nel decreto-legge aiuti bis. Nello specifico, questo nuovo sostegno è stato reinserito nel nuovo pacchetto di sostegni del 9 agosto 2022, per quella platea di esclusi del decreto n. 50, che comprende gli insegnanti precari, i neopensionati e gli sportivi. In questa breve guida andremo a scoprire quando arriverà il bonus collaboratori sportivi 200 euro e chi lo erogherà.

Il bonus 200 euro continua ad essere sulla bocca di tutti, in particolare dopo la riconferma nel decreto-legge aiuti bis. Nello specifico, questo nuovo sostegno è stato reinserito nel nuovo pacchetto di sostegni del 9 agosto 2022, per quella platea di esclusi del decreto n. 50, che comprende gli insegnanti precari, i neopensionati e gli sportivi. In questa breve guida andremo a scoprire quando arriverà il bonus collaboratori sportivi 200 euro e chi lo erogherà.

Bonus collaboratori sportivi 200 euro, ecco come richiederlo e quando arriva

Il bonus 200 euro è un sostegno una tantum per contrastare il caro vita e, dunque, l’aumento smisurato dei prezzi di beni e servizi di prima necessità, come il pane, il latte, le carni e i carburanti. Ad oggi, hanno ricevuto il sussidio:

Pensionati;

Percettori di Reddito di Cittadinanza;

Lavoratori dipendenti del settore privato e della PA;

Lavoratori Domestici.

Nel mese di ottobre, invece, il sostegno verrà corrisposto a tutti i lavoratori domestici che presenteranno domanda entro il 30 settembre, alle partite iva, agli ex percettori delle indennità Covid-19 nel 2021 e, infine, ai percettori di Naspi, disoccupazione agricola e Dis-Coll.

Ma allora, quando arriverà il bonus collaboratori sportivi di 200 euro? Partiamo con ordine. Il sostegno, infatti, a questa categoria di beneficiari “esclusa” dal decreto-legge aiuti uno verrà corrisposto in automatico, senza necessità di presentare una domanda.

Ma chi sarà l’ente che erogherà i pagamenti del bonus 200 euro? Andiamo subito a scoprirlo insieme.

Ecco chi e quando erogherà il bonus 200 euro per i collaboratori sportivi

I pagamenti del bonus collaboratori sportivi 200 euro sarà gestita nella totalità dalla società Sport e Salute S.p.A., la stessa che si è occupata di corrispondere i pagamenti delle ex indennità covid 2021.

La società si è messa all’opera per l’erogazione del sostegno dalla data stessa di entrata in vigore del decreto legge Aiuti Bis, dunque, dal 10 agosto 2022, ma prima di procedere con gli accrediti occorrerà che questa verifichi che i percettori potenziali del bonus 200 euro collaboratori sportivi non abbiano già ricevuto l’indennità ad altro titolo, come ad esempio percettori di reddito di cittadinanza o pensionati.

Per fare questa operazione, la Società sportiva dovrà confrontare i propri dati con quelli in possesso dell’INPS, l’istituto incaricato dei versamenti del bonus 200 euro più in generale. Ecco, infatti, quanto viene riportato nel comunicato di Sport e Salute dello scorso 2 settembre 2022:

“In particolare, la Società è tenuta, per individuare i beneficiari ed evitare sovrapposizioni di pagamento in favore di coloro che hanno diritto al beneficio anche ad altro titolo (diverso dall’aver ricevuto l’indennità in favore dei collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute per contrastare la crisi pandemica), a confrontare i dati in proprio possesso con quelli dell’Istituto Nazionale di Providenza Sociale, il quale cura tali erogazioni ad altro titolo.”

Secondo quanto riferito dall’INPS negli ultimi giorni, tutti i bonus 200 euro saranno corrisposti nel mese di ottobre, dunque, è facile immaginare che anche il bonus collaboratori sportivi 200 euro, benché i pagamenti saranno gestiti da un altro ente, arriverà anch’esso ad ottobre.

Leggi anche: Super anticipo INPS del Bonus Irpef 100 euro, ecco le date di accredito di settembre

I requisiti per ottenere il bonus collaboratori sportivi 200 euro

Per ottenere questo sostegno non occorre rispettare particolari requisiti. Occorrerà, infatti, rispettare il limite reddituale imposto per tutti i percettori di 35 mila euro, anche se in realtà questo sostegno sarà corrisposto in automatico a tutti i cittadini lavoratori del mondo dello sport che hanno già ricevuto un’indennità Covid-19 nel periodo 2020-2021. Di quali indennità stiamo parlando?

Semplice, di una tra quelle contenute nei decreti Cura Italia, Decreto Rilancio, Decreto Agosto, Decreto Ristori, Decreto Sostegni I e Decreto Sostegni II.

Insomma, a questi cittadini il sostegno economico sarà corrisposto in maniera del tutto automatica dalla società Sport e Salute S.p.A. mentre tutti gli altri lo riceveranno dall’INPS direttamente nelle buste paga del mese di ottobre

Bonus 200 euro, manca solo per le Partite Iva

Il bonus collaboratori sportivi 200 euro abbiamo visto che sarà erogato a partire dal mese di ottobre insieme a tutti gli altri sostegni previsti dal decreto aiuti bis e alle indennità che erano già in programma come la Naspi, la Dis-Coll e la disoccupazione agricola, ma allora quale sostegno manca ancora? Semplice: il bonus 200 euro per le Partite Iva.

Per questa categoria, infatti, il decreto attuativo è arrivato con oltre due mesi di ritardo ed ora è ancora “bloccato” alla Corte dei conti. Si parlava inizialmente di un click day previsto per il 15 settembre, ma la data pare sia stata spostata almeno al 20 settembre. Quando arriverà l’indennità una tantum per lavoratori autonomi e liberi professionisti?

Leggi anche: Bonus 200€ lavoratori autonomi: attenzione al click day del 15 settembre