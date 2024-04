Bonus Renzi 2024: a chi spetta in busta paga quest’anno? Cosa c’è da sapere

A chi spetta il bonus Renzi 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul trattamento integrativo e come funziona il bonus in busta paga.

Anche quest’anno alcune categorie di lavoratori potranno accedere al cosiddetto bonus Renzi 2024.

Si tratta del trattamento integrativo mediante il quale i lavoratori con contratto dipendente potranno ricevere un lieve aumento in busta paga rispetto alla tradizionale retribuzione.

Tuttavia, anche per il 2024, non tutti i lavoratori potranno usufruire del bonus Renzi.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono le ultime novità in merito al trattamento integrativo in busta paga, a chi spetta e quali sono i requisiti specifici che devono essere rispettati per poter ottenere il bonus Renzi 2024.

Bonus Renzi 2024: le novità

A seguito della Legge di Bilancio 2024 arrivano importanti novità per il bonus Renzi 2024.

Si tratta, nello specifico, di novità relative alle regole e alle condizioni di calcolo del beneficio, al fine di consentire l’adeguamento alle nuove aliquote Irpef approvate a seguito della Manovra finanziaria.

Non sono state invece introdotte delle novità per quanto riguarda i limiti reddituali e le condizioni obbligatorie per poter accedere al bonus Renzi di 100 euro.

Ricordiamo, infatti, che il requisito essenziale per poter usufruire del bonus in busta paga è proprio quello legato al reddito del lavoratore dipendente. Il reddito, inoltre, incide anche sull’importo effettivo del bonus Renzi 2024 che può essere corrisposto in busta paga.

Resta confermata anche la modalità di riconoscimento del bonus da 100 euro al mese per i lavoratori aventi diritto.

In questo senso, il bonus Renzi risulta essere a carico dello Stato, ma viene anticipato da parte del datore di lavoro stesso direttamente all’interno della busta paga.

Quando arriva il bonus Renzi 2024

In generale, l’importo massimo del bonus è pari a 100 euro al mese, per un totale complessivo pari a 1.200 euro all’anno.

Dunque, nei casi in cui il lavoratore ha un reddito inferiore ai 15 mila euro, in questo caso l’importo del bonus Renzi 2024 sarà pari a 100 euro al mese, riconosciuto in busta paga.

Per quanto riguarda, invece, quei lavoratori dipendenti o assimilati, che rientrano nella categoria di contribuenti con reddito compreso tra 15.001 euro e 28 mila euro, gli importi del bonus cambiano.

L’importo del trattamento integrativo viene calcolato sulla base delle detrazioni fiscali che spettano, dunque, i lavoratori dipendenti potranno ricevere il bonus Renzi in misura ridotta.

Per tutti coloro che hanno un reddito superiore ai 28 mila euro, il bonus Renzi non potrà essere corrisposto, neanche in misura parziale.

Per chi al momento si domanda quando arriva il bonus Renzi 2024, è importante chiarire che le date di riconoscimento del bonus possono variare in base alla situazione di ciascun lavoratore.

In tal senso, il datore di lavoro può procedere all’erogazione e al riconoscimento degli importi legati al trattamento integrativo ogni mese oppure a fine anno.

Mentre, nei casi in cui i lavoratori dipendenti non riceveranno il bonus Renzi in busta paga, potranno comunque ottenere i 100 euro del trattamento integrativo in sede di dichiarazione dei redditi.

Puoi approfondire l’argomento anche in questo articolo: Addio all’ex bonus Renzi in busta paga: ecco chi lo perde ora e perché.

Chi può accedere al bonus Renzi 2024

Anche a seguito delle novità che sono state introdotte con la recente Manovra finanziaria 2024, la platea di potenziali beneficiari del bonus Renzi 2024 resta la medesima.

In questo senso, in linea generale, il trattamento integrativo può essere erogato e riconosciuto da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori con un contratto di lavoro da dipendente, oppure i cittadini percettori di reddito assimilato.

Si intendono inclusi in questa categoria non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, potranno usufruire del bonus Renzi anche i soci lavoratori delle cooperative, gli amministratori comunali, i lavoratori con contratti a progetto oppure co.co.co., nonché tirocinanti e stagisti.

Si intendono inclusi nella categoria di potenziali beneficiari anche i cittadini in stato di disoccupazione che attualmente percepiscono Naspi, Dis-Coll oppure disoccupazione agricola.

Al contempo, riceveranno il bonus Renzi 2024 anche i percettori di indennità di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Se ti interessa l’argomento, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Bonus Irpef, ex bonus Renzi, in busta paga: chi perderà i 100 euro nel 2024?.