Carta di Inclusione, quando arriva l'SMS dall'INPS e come ritirarla: date e importi

Tra pochi giorni arriverà l'SMS INPS per ritirare la carta di Inclusione, lo strumento tramite il quale i beneficiari potranno ottenere gli importi dell’ADI. Ecco come funziona.

La carta di Inclusione è il nuovo strumento tramite il quale i beneficiari potranno ottenere gli importi spettanti dell’assegno di inclusione.

Parliamo della misura, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, assieme a un’altra misura, il Sostegno per la formazione e il lavoro. Ma mentre quest’ultima è rivolta agli occupabili, l’assegno di inclusione spetta ai nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili o over 60.

Il meccanismo di erogazione degli importi spettanti dell’assegno di inclusione non è molto diverso da quello che ha permesso a molte persone di beneficiare del Reddito di cittadinanza.

Per ottenere il RdC, infatti, i beneficiari dovevano ritirare una carta presso le Poste, già ricaricata con il primo pagamento. La stessa cosa vale per la carta ADI che dovrà essere ritirata al primo pagamento e sulla quale verranno erogati gli importi ogni mese.

Ma quando arriva la carta di Inclusione? Vediamo quanto tempo devono aspettare i beneficiari per avere notizie dall’INPS.

Come funziona la carta di Inclusione

L’assegno di inclusione è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio. I potenziali beneficiari hanno, però, potuto farne richiesta con leggero anticipo: le domande sono state aperte già a dicembre.

Ciò significa che diverse sono le famiglie che possono ricevere il primo pagamento entro il primo mese dell’anno. Per farlo, devono attendere le notizie dell’INPS per ritirare la carta ADI, cioè quella su cui verranno erogati i pagamenti, presso gli uffici postali. È bene evidenziare, infatti, che anche se l’assegno di inclusione sostituisce il Reddito di cittadinanza, il pagamento non verrà erogato sulla carta RdC.

Un altro appunto importante: per ottenere il primo pagamento è essenziale che il beneficio abbia sottoscritto il PAD (patto di attivazione digitale). Inoltre, è fondamentale accertarsi che la propria domanda risulti accolta.

In assenza di questi due elementi, infatti, non è possibile ritirare la carta d’Inclusione e ricevere il primo pagamento.

Si ricorda che, una volta ottenuta la carta ADI, l’importo può essere utilizzato per effettuare diversi tipi di spesa:

• per l’acquisto di beni alimentari;

• per l’acquisto in farmacie e parafarmacie;

• per il pagamento delle bollette, dell’affitto o della rata del mutuo.

Quando arriva la carta per l’assegno di inclusione: il ritiro alle Poste

I richiedenti che hanno inviato la domanda all’INPS per l’assegno di inclusione entro il 7 gennaio 2024 potranno ricevere il primo pagamento a partire dalla fine del mese.

In particolare, la data da segnare sul calendario è il 26 gennaio. Proprio a partire da quel giorno, verrà anche distribuita la Carta di Inclusione.

Per ritirare la carta ADI è necessario attendere il via libera da parte dell’INPS. L’Istituto può avvisare il beneficiario sulla possibilità di andare a ritirare la carta tramite:

• SMS

• e-mail

• portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa)

Una volta ricevuta la comunicazione dell’INPS, è possibile recarsi presso un ufficio postale e ritirare la carta d’Inclusione.

A coloro che non avranno ricevuto, entro la data del 26 gennaio, alcuna comunicazione da parte dell’Istituto e verificano che la loro domanda sia stata accolta, si consiglia di recarsi comunque all’ufficio postale per il ritiro della carta.

Come viene pagato l’assegno di inclusione: il calendario degli accrediti INPS

Come abbiamo visto, il primo pagamento dell’assegno di inclusione è atteso per il 26 gennaio, data dalla quale sarà anche possibile recarsi alle Poste per ottenere la nuova carta di Inclusione.

Abbiamo anche specificato, però, che questa data vale per coloro che hanno inviato richiesta per l’ADI a partire da dicembre e fino al 7 gennaio.

Quanto dovranno aspettare, quindi, gli altri? Chi ha fatto richiesta all’INPS solo nel mese di gennaio e chi, invece, ha intenzione di farlo direttamente a febbraio, dovrà attenersi a un diverso calendario per ricevere il primo pagamento e, quindi, per il ritiro della carta.

In particolare, il calendario da tenere in considerazione è il seguente:

• chi ha presentato domanda dall’8 gennaio fino alla fine del mese, sottoscrivendo il PAD entro il 31 gennaio, potrà ottenere il primo pagamento dal 15 gennaio ;

• chi ha presentato la domanda a partire dal 1° febbraio e fino alla fine del mese, con sottoscrizione del PAD entro il 29 febbraio, potrà ottenere il pagamento a partire dal 15 marzo.

Carta d’Inclusione 2024: gli importi

Per quanto riguarda gli importi che verranno erogati sulla carta ADI, questi possono variare in base a diversi fattori, tra cui il numero di componenti in famiglia, il reddito familiare, l’età del beneficiario.

In linea generale, chi vive da solo e non percepisce alcun tipo di reddito otterrà un importo pari a 500 euro ogni mese. Se poi parliamo di una persona con almeno 67 anni o con una disabilità grave, l’importo sale a 630 euro ogni mese.

Leggi anche: Assegno di Inclusione, INPS comunica la data di pagamento di gennaio 2024