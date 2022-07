Sono ormai in arrivo le ultime novità in riferimento al cedolino noiPA per il mese di luglio, il quale sarà caratterizzato da una vera e propria doppia busta paga. Da un lato, dunque, ci sarà il tradizionale stipendio percepito come ogni mese; dall’altro lato, invece, sarà erogato anche il pagamento per quanto riguarda il bonus dal valore di 200 euro per i lavoratori. Ecco quali saranno quindi gli importi che andranno a caratterizzare la doppia busta paga per il nuovo cedolino NoiPA per il mese di luglio nel 2022.

Quali saranno quindi gli importi che andranno a caratterizzare la doppia busta paga per il nuovo cedolino NoiPA per il mese di luglio nel 2022? Per scoprirlo bisognerà attendere quindi la comunicazione ufficiale che avverrà a seguito della pubblicazione del cedolino NoiPA.

Ciò che è certo è che sicuramente i dipendenti della pubblica amministrazione potranno ottenere una busta paga doppia per quanto riguarda il mese di luglio, inclusi anche gli insegnanti che attualmente hanno un contratto a tempo determinato con decadenza per la data del 31 agosto ma anche un contratto a tempo indeterminato.

Doppia busta paga con il cedolino NoiPA per luglio 2022: le novità

Dunque il mese di luglio porta con se tantissime buone notizie per varie categorie di lavoratori diversi. Tra queste, anche la possibilità per tantissimi lavoratori che appartengono al settore della pubblica amministrazione, di poter ricevere una doppia busta paga direttamente attraverso il pagamento del cedolino NoiPa per il mese di luglio 2022.

Purtroppo, questa importante novità non andrà a coinvolgere tutti i lavoratori della pubblica amministrazione nella sua totale, bensì soltanto alcuni pochi fortunati potranno effettivamente accedere alla doppia busta paga, nei casi in cui rispondano a determinate condizioni e requisiti specifici.

Ma quali saranno gli importi della doppia busta paga per quanto riguarda il cedolino per i lavoratori della pubblica amministrazione? Quando si verificheranno le date dei pagamenti per la doppia busta paga? Vediamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Gli importi della busta paga per il cedolino NoiPA di luglio

In merito agli importi, occorre precisare che la doppia busta paga che andrà a contraddistinguere il nuovo cedolino per i lavoratori del settore della pubblica amministrazione sarà costituito da una parte dagli importi tradizionali dello stipendio, che saranno quindi calcolati sula base delle effettive ore lavorate da ciascun lavoratore.

Dall’altro lato, invece, quello che determinerà la doppia busta paga è l’erogazione del bonus di 200 euro, introdotto a seguito della legge di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti, da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi.

Al fine di identificare il proprio importo della doppia busta paga, ciascun lavoratore avrà la possibilità di consultare in maniera autonoma quali saranno gli importi dello stipendio che riceveranno in riferimento all’attività lavorativa svolta nel mese di luglio. Per poter controllare gli importi, sarà quindi necessario andare ad effettuare l'accesso diretto alla piattaforma ufficiale NoiPA, la cui autenticazione potrà essere eseguita mediante le credenziali dello SPID.

In tal senso, all’interno della sezione dedicata a “I miei documenti”, sarà possibile andare a consultare l’ultimo documento legato al cedolino NoiPA per il mese di luglio, in cui si potrà visualizzare anche l’importo netto.

I pagamenti per la doppia busta paga del cedolino NoiPA di luglio

Secondo quanto si denota a seguito dalla comunicazione avvenuta all’interno del portale ufficiale di NoiPA, il bonus da 200 euro, ovvero l’indennità una tantum che andrà a costituire la nuova doppia busta paga di luglio, sarà erogata in maniera automatica.

Tali pagamenti automatici per il bonus 200 euro nei confronti dei lavoratori che appartengono al settore della pubblica amministrazione, si verificheranno a tutti gli effetti esclusivamente verso quei cittadini che rispettano determinate condizioni considerate obbligatorie affinché si possa ricevere tale beneficio.

Tuttavia, è lecito domandarsi quali siano le date ed il calendario predefinito per quanto riguarda i pagamenti per la doppia busta paga del cedolino NoiPA previsto per il mese di luglio.

In questo senso, la doppia busta paga per i lavoratori pubblici dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione potrà essere percepita durante il mese di luglio anche in anticipo.

A questo proposito, la prima data in cui si verificheranno i primi pagamenti per il cedolino NoiPA per il mese di luglio 2022, è sicuramente quella del giorno venerdì 22 luglio. In tal senso, soltanto i lavoratori che appartengono ai comparti delle Funzioni Centrali e Locali, ma anche Ricerca e Istruzione nonché Sicurezza e difesa, hanno potuto ricevere in maniera così anticipata la doppia busta paga di luglio.

Dovranno invece attendere così come avviene solitamente il pagamento della busta paga per la rata ordinaria dei lavoratori che appartengono al settore della Sanità, il quale avverrà durante la giornata di mercoledì 27 luglio.

Infine, per la data del 28 luglio è invece stato predisposto il pagamento per quanto riguarda le rate per il personale supplente breve ma anche il personale VVF e saltuario della scuola.