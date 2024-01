Come andare in pensione nel 2024: le opzioni disponibili e cosa cambia con la Manovra

Quali sono le forme di pensionamento anticipato disponibili e come andare in pensione nel 2024? Scopriamolo.

Il nuovo anno è iniziato da soli pochi giorni, ma sono già in molti i lavoratori che si domandano come andare in pensione nel 2024.

La Legge di Bilancio per l’anno corrente ha infatti previsto diverse modifiche per l’accesso alle pensioni anticipate, e la situazione desta molti interrogativi.

Quali sono quindi le opzioni di pensionamento attive per l’anno corrente, e come andare in pensione nel 2024? Quali categorie avranno diritto alla pensione anticipata? E quali sono i requisiti di accesso richiesti? Risponderemo a tutte queste domande in questa guida.

Come andare in pensione nel 2024: requisiti di Opzione Donna e APE Sociale

Per scoprire quali sono le forme di pensionamento anticipato attive e confermate per l’anno corrente, non possiamo non iniziare da Opzione Donna e APE Sociale.

Le due forme di pensionamento anticipato, per l’anno corrente, hanno infatti subito delle sostanziali modifiche.

Per chi si domanda come andare in pensione nel 2024 con Opzione Donna, innanzitutto, bisogna sottolineare che dal 1° gennaio è richiesto un anno in più per accedervi.

Possono cioè accedere all’Opzione le donne con almeno 61 anni alla data del 31 dicembre scorso. Per ogni figlio avuto, è presente uno “sconto” di un anno, per un massimo di due anni. Chi ha avuto due o più figli, dunque, potrà accedere a Opzione Donna a 59 anni, nel rispetto degli altri requisiti. Le donne con un figlio, invece, potranno accedere a 60 anni.

Con la Manovra 2024, dunque, è stata posta una stretta sul requisito anagrafico, il che ridurrà la platea delle potenziali lavoratrici beneficiarie. Nessuna modifica, invece, in merito al requisito contributivo: sono richiesti, anche per il 2024, 35 anni di contributi versati.

Anche per andare in pensione nel 2024 con APE Sociale le regole e i requisiti hanno subito delle modifiche con la Manovra.

Per poter accedere all’anticipo pensionistico, infatti, non basteranno più 63 anni di età. Dal 2024, l’età anagrafica richiesta ha subito un innalzamento di 5 mesi: si potrà quindi accedere ad APE Sociale con 63 anni e 5 mesi.

Come andare in pensione nel 2024: la stretta su Quota 103

Per coloro che si domandano come andare in pensione nel 2024 con Quota 103, invece, non abbiamo buone notizie.

La Quota 103 ha infatti subito diverse modifiche con la recente Manovra, delle modifiche a sfavore dei lavoratori che intendono accedere a questa opzione di pensionamento anticipato.

Anche per l’anno corrente, sono previsti 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva per poter accedere. Tuttavia, a differenza dell’anno scorso, l’assegno mensile verrà calcolato secondo il metodo contributivo.

Questo andrà a coincidere con importi ridotti, che tra l’altro fino a 67 anni d’età non potranno superare quattro volte la pensione minima, e non più cinque volte come nel 2023.

Le opzioni per lavoratori precoci e dipendenti statali

Infine, esistono diverse opzioni di pensionamento precoce che riguardano esclusivamente chi ha iniziato a lavorare da giovanissimo e gli ex dipendenti statali.

Per i cosiddetti lavoratori precoci che si domandano come andare in pensione nel 2024, si dovrà rispettare un requisito temporale. I possibili richiedenti dovranno cioè aver iniziato a lavorare dopo la data del 31 dicembre 1995.

In questo caso, prima del compimento dei 67 anni di età si potrà contare su un assegno pensionistico mensile pari, al massimo, a cinque volte l’assegno di pensione minima.

Per quanto riguarda, infine, i dipendenti pubblici iscritti alle varie casse, ci sono novità per l’anno corrente.

Infatti, il calcolo del trattamento mensile avverrà con criteri meno favorevoli per i lavoratori, per la parte cosiddetta retributiva.

Inoltre, le novità per gli ex dipendenti statali non finiscono qui e non si limiteranno solamente al 2024. Infatti, a partire dal 2025, e si ipotizza fino al 2028, verrà modificata la cosiddetta finestra di pensionamento.

Questa dovrebbe passare da tre mesi a nove mesi negli anni appena citati.