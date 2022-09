Hai bisogno di percepire il Reddito di Cittadinanza ma sembra impossibile perché rientri nel nucleo familiare della tua famiglia? Oggi vedremo una soluzione per il tuo problema. Ci sono alcuni casi in cui non rientri più nel nucleo familiare dei tuoi genitori anche prima dei 26 anni! Scopriamo quali sono!

Hai bisogno di percepire il Reddito di Cittadinanza ma sembra impossibile perché rientri nel nucleo familiare della tua famiglia? Oggi vedremo una soluzione per il tuo problema.

Facciamo un passo indietro: cos’è il Reddito di Cittadinanza?

Con questo termine facciamo riferimento ad una misura molto dibattuta in ambito politico che è stata il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle.

Ebbene, il Reddito di Cittadinanza consiste in un’erogazione in denaro, di un importo variabile in base ad alcuni requisiti, nei confronti di coloro che si trovano in una situazione di disagio economico.

Infatti, per mezzo di questo sussidio, le persone in questione hanno la possibilità di poter acquistare beni e servizi essenziali (specifichiamo essenziali perché non si può comprare tutto ciò che si vuole con il Reddito di Cittadinanza, ma esistono delle limitazioni).

Ora che abbiamo capito cos’è la misura, proseguiamo con l’analisi della domanda iniziale. Infatti, devi sapere che per avere accesso al Reddito di Cittadinanza devi essere in possesso di alcuni requisiti.

Ebbene, spesso alcuni ragazzi che avrebbero bisogno del sostegno della misura non possono ottenerla perché risultano ancora nel nucleo familiare con i genitori, fino all’età di 26 anni. Ma come fare in questi casi? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Reddito di Cittadinanza prima dei 26 anni: ecco come uscire dal nucleo familiare

Il Reddito di Cittadinanza non smette mai di far parlare di sé, fin da quando è stata messa a punto la misura. Inoltre, ci siamo chiesti più volte quali saranno le sorti di questa misura dopo le elezioni del 25 settembre.

Infatti, se il Movimento 5 Stelle continua a difendere la misura, Lega, Fratelli d’Italia e molti altri vorrebbero la cancellazione del Reddito di Cittadinanza e la messa a punto di una misura ad hoc che possa aiutare concretamente nella ricerca del lavoro.

Ma per quale motivo stiamo parlando della difficoltà di prendere il Reddito di Cittadinanza quando si hanno meno di 26 anni?

Ebbene, per capirlo dobbiamo innanzitutto chiarire quelli che sono i requisiti principali della misura, o meglio, il requisito reddituale.

Infatti, questo fissa la soglia massima di ISEE del nucleo familiare a 9.360 euro.

Torniamo al nostro esempio: se per caso un ragazzo avesse bisogno dell’erogazione del sussidio di cittadinanza, ma non potesse riceverla perché rientra nel nucleo familiare dei suoi genitori? Andiamo a studiare nel dettaglio i requisiti e capiamo cosa si può fare in queste situazioni.

Leggi anche: Reddito di Cittadinanza abolizione, rivisitazione o rafforzamento? Cosa cambia dal 25/09

Cosa mi serve per avere il Reddito di Cittadinanza?

I requisiti che vengono richiesti per accedere al Reddito di Cittadinanza sono numerosi. Prima di tutto viene richiesto un patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, di un valore massimo di 30.000 euro.

Quello mobiliare, invece, ha un limite fissato a 6.000 euro che, però, può aumentare in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Attenzione: l’aumento può arrivare fino a 10.000 euro, ma questa soglia non deve essere superata.

È importante anche che nessun membro del nucleo familiare sia in possesso di mezzi di trasporto considerati “di lusso”, come navi o imbarcazioni di ogni genere.

Ebbene, come avrai capito facciamo riferimento in ogni caso al nucleo familiare e non al singolo individuo.

Quindi cosa possiamo fare nel caso di under 26? Sei sempre considerato nello stesso nucleo familiare dei tuoi genitori? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Avere il Reddito di Cittadinanza prima dei 26 anni: quando non sei a carico dei genitori?

Come avrai compreso, è fondamentale presentare l’ISEE, pena l’esclusione dal Reddito di Cittadinanza. Inoltre, non basta presentare il documento una sola volta, ma bisognerà aggiornarlo ogni anno.

Ma come può fare un giovane con un’età inferiore a 26 anni ad avere un ISEE separato da quello dei suoi genitori? Infatti, solo in questo modo lui potrà godere dei benefici del Reddito di Cittadinanza.

Secondo la Legge attualmente in vigore, fino all’età di 26 anni sei considerato a carico dei genitori, anche se vivi da solo e non hai fonti di reddito.

Dunque, non potrai avere una dichiarazione ISEE staccata da quella dei tuoi genitori e, di conseguenza, rischi di non poter ottenere il Reddito di Cittadinanza anche se ne avresti bisogno.

Ma ci sono delle eccezioni che ti consentono di uscire dal nucleo familiare prima dei 26 anni.

La prima riguarda il tuo reddito, se questo supera i 4mila euro all’anno non vieni più considerato a carico dei tuoi genitori.

Allo stesso modo, questo accade se sei sposato o se hai dei figli.

Se non rientri in queste tre eccezioni continui ad essere a carico dei tuoi genitori e, di conseguenza, non potrai percepire il Reddito di Cittadinanza.