In questo articolo andremo ad osservare alcune posizioni di lavoro aperte dove i cittadini si potranno candidare, anche se giovanissimi e neodiplomati. Infatti, gli esami di maturità si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Al termine di queste giornate cruciali per la vita degli adolescenti occorrerà rispondere a una domanda molto difficile: lavoro o università?

In questo articolo andremo ad osservare alcune posizioni di lavoro aperte dove i cittadini si potranno candidare, anche se giovanissimi e neodiplomati. Infatti, gli esami di maturità si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Al termine di queste giornate cruciali per la vita degli adolescenti occorrerà rispondere a una domanda molto difficile: lavoro o università?

Ecco alcuni consigli utili per trovare il lavoro dei sogni, in particolare, le nuove opportunità di lavoro attraverso i concorsi pubblici che permetteranno di avere un contratto a tempo indeterminato. Le informazioni che vi stiamo per dare sono rivolte a tutti, anche a diplomati e neodiplomati. Le domande scadranno a luglio e serviranno per lavorare nel settore della pubblica amministrazione.

Concorsi pubblici: contratto a tempo indeterminato anche a diplomati domanda entro luglio

Vengono pubblicati quotidianamente dei bandi per concorsi pubblici che offrono l'occasione a tanti cittadini di trovare un impiego stabile e duraturo. In particolare, la maggior parte dei concorsi pubblici che vengono indetti riguardano le Regioni, le strutture interne e i dipartimenti, dunque il più ampio settore della Pubblica Amministrazione.

Insomma, avere l'occasione di partecipare ad un concorso pubblico può essere un grande incentivo per la ricerca del lavoro dei propri sogni. Questo, soprattutto quando in palio c'è un contratto di lavoro full time, oltre che a tempo indeterminato. Come dicevamo poc'anzi, nella maggior parte dei casi la possibilità di trovare un impiego di questo tipo viene offerta dal settore dell'amministrazione pubblica.

I concorsi pubblici sono un modo molto utile per contrastare notevolmente la disoccupazione, che nel nostro paese ha toccato livelli mai raggiunti prima. In particolare, questi bandi aiutano i più giovani entrare nel mondo del lavoro uscendo dalla categoria dei Neet e trovando nuova fiducia in sé stessi, sia dal punto di vista professionale, che personale.

In ogni caso non sono solo i concorsi a ridurre la disoccupazione, ma anche le offerte di lavoro che vengono pubblicate di volta in volta dalle imprese. In particolare, il Governo, nel corso degli anni, ha stanziato numerosi fondi per aiutare le aziende a riprendersi dalla crisi economica, soprattutto legata alla pandemia del covid, oltre che per effettuare nuove assunzioni.

Inoltre, c'è da sottolineare che molte aziende italiane hanno deciso di ampliare i propri orizzonti grazie a preziosi investimenti fatti. Stiamo parlando degli aiuti stanziati con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che degli investimenti effettuati dai privati.

Tornando a noi, è bene sottolineare che tanto le offerte di lavoro, quanto i concorsi pubblici offrono la possibilità anche ai giovanissimi neodiplomati, coloro che sono appena usciti dalle scuole superiori, dunque, licei o istituti tecnici, professionali ecc., di trovare un impiego. Andiamo a vedere le novità.

Concorsi pubblici e contratto a tempo anche a diplomati, ecco dove

Partiamo subito con la fantastica opportunità che ha dato anche ai giovani neodiplomati la Regione Liguria, grazie ad un nuovissimo concorso pubblico programmato. In particolare, la regione è alla ricerca di un istruttore amministrativo, o meglio, di 5 istruttori amministrativi.

Queste nuove figure professionali potranno essere inserite nei diversi Centri per l’Impiego situati nella Provincia ligure di Imperia. Oltre ai requisiti richiesti per quasi tutti i tipi di concorsi pubblici, i requisiti specifici per la candidatura sono due: essere diplomati, dunque avere un diploma (anche della scuola superiore) ed essere in possesso dell’identità digitale SPID, il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale.

Per lavorare nei centri per l'impiego di Imperia occorrerà svolgere delle prove scritte, oltre che orali. Non è esclusa una preselezione della regione qualora le candidature fossero molto numerose. Per quel che concerne la prova scritta sappiamo che riguarderà in particolare:

tutta la normativa del lavoro

il diritto amministrativo

il Regolamento generale sulla protezione dei dati

il diritto costituzionale

il sistema unitario delle politiche del lavoro.

Nel test orale, invece, verranno approfondite ulteriormente le materie appena citate e verranno verificate eventuali conoscenze relative alla lingua inglese, oltre che alle materie informatiche. Durante questo colloquio finale si verificheranno anche le conoscenze relative alle mansioni da svolgere.

Per poter partecipare ai concorsi pubblici indetti dalla Regione Liguria potrete entrare direttamente sul sito della regione e inoltrare telematicamente la vostra domanda per la partecipazione, che scadrà il 15 luglio.

Nuove opportunità a Firenze

Abbiamo anche delle opportunità per partecipare a concorsi pubblici in campo amministrativo offerti dall'università di Firenze. L'Università è, infatti, alla ricerca di sei tecnici che dovranno essere inseriti per le gestioni informatiche. In questo caso occorrerà avere un diploma di laurea e delle credenziali digitali, come lo SPID.

per partecipare al concorso pubblico potrete entrare sul sito online dell'Università di Firenze e procedere alla compilazione della domanda in via telematica; qui dovrete allegare un bollettino del costo di 20,00 euro. Occorre muoversi perché il termine ultimo per presentare la domanda è stato fissato al prossimo giovedì 7 luglio.

Leggi anche: Green Jobs: le nuove professioni ci aiuteranno a superare la crisi climatica e ambientale

Leggi anche: Università o Lavoro, cosa fare dopo la maturità? Ecco qualche consiglio per i giovanissimi