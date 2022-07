Stai cercando un nuovo lavoro? Oggi più che mai devi comprendere il valore della formazione. Infatti, una persona che continua a studiare anche dopo aver finito il classico percorso (quindi dopo il diploma o dopo la laurea) può essere vista come più intraprendente e quindi più interessante agli occhi delle imprese.

Insomma, quando un’azienda analizza la moltitudine di CV che ha ricevuto, spesso l’occhio cade proprio sul fattore della formazione.

Non per forza bisogna possedere una laurea per trovare lavoro, anche se in questo articolo abbiamo visto quali sono le migliori lauree per lavorare nel 2022.

Tuttavia, qualora lo studio in Università non dovesse essere la tua strada, hai la possibilità di usufruire di una moltitudine di corsi di aggiornamento in modo da accrescere sempre più le proprie competenze.

Nulla di difficile: sono corsi che si possono trovare comodamente online e che, nella maggior parte dei casi, potrai seguire comodamente da casa tua.

Ovviamente ci sono corsi che accelerano più di altri la tua scalata nel mondo del lavoro.

Vuoi scoprire quali sono le discipline che possono assicurarti maggiori successi lavorativi? Beh, allora non perderti questo articolo.

Quali sono le discipline del futuro? I migliori corsi per trovare lavoro velocemente (e facilmente)

Da una parte potresti apprezzare il fatto di imparare qualcosa di nuovo (anche perché non finiamo mai di apprendere ed imparare). Dall’altra parte, un corso di formazione può esserti utile anche dal punto di vista lavorativo per poter accedere a nuovi lavori o a migliori occasioni professionali.

Ma quali sono le aree nelle quali conviene specializzarsi oggi? Senza fare molti giri di parole possiamo dire che sono quasi scontate, estremamente comprensibili: l’informatica e la comunicazione digitale.

Iniziamo da quello che riguarda la comunicazione digitale e, nello specifico, tutto ciò che ruota attorno al mondo del marketing digitale, del quale si sente sempre più parlare.

Spesso si tratta di un mondo nuovo per coloro che non sono del mestiere e, di conseguenza, si crede che colui che lavori nel marketing digitale sia una sorta di “tuttologo”.

In realtà non è così. Infatti, ci sono diverse discipline che rientrano sotto la categoria del marketing digitale. Quali sono? Andiamo a vederle subito.

Prima di tutto abbiamo la SEO, ossia tutta quella disciplina che studia come posizionarsi nei primi risultati dei motori di ricerca, in modo da incrementare la visibilità del brand.

Apparentemente simile è la SEM, ossia la creazione di annunci online per posizionarsi (in base a determinare parole chiave) ai primi posti su Google.

Attenzione: la differenza è che la SEM utilizza mezzi a pagamento, mentre la SEO è gratuita (in gergo tecnico: organica).

Poi abbiamo il social media manager, ossia colui che si occupa della gestione dei canali social delle aziende.

Infine, l’ultima figura che ci preme menzionare è quella del web analytics, ossia colui che analizza i risultati ottenuti sul fronte web e propone iniziative per migliorarli.

Ora che abbiamo compreso nel dettaglio le opportunità presenti sul fronte della comunicazione e del marketing digitale, passiamo all’informatica.

In questo caso abbiamo figure come il Data analisi, ossia colui che immagazzina ed interpreta i dati, i programmatori (esperti di Pyton, Java e Linguaggio C), gli esperti di Machine Learning e Cybersecurity.

Insomma, si tratta di lavori apparentemente nuovi che possono racchiudere al loro interno diverse opportunità. Ecco per quale ragione si consiglia di intraprendere un corso di formazione inerente a queste tematiche.

In questo modo ti formerai sui lavori del futuro e avrai la possibilità di spiccare il volo nella tua carriera professionale.

Nulla è utile però se in questo elenco dei migliori corsi per trovare lavoro velocemente non menzioniamo anche quali piattaforme scegliere.

Dove studiare i migliori corsi per trovare lavoro velocemente? Ecco le piattaforme!

Andiamo ora a scoprire quelle che sono le piattaforme raccomandate per studiare per i lavori “del futuro”.

Ovviamente devi sapere che gli enti erogatori di corsi online sono molteplici, ma se sceglierai quelli riconosciuti (e conosciuti), farai più appiglio sui recruiter.

Quindi, le piattaforme che vogliamo consigliarvi per studiare per i lavori del futuro e per trovare quindi lavoro velocemente sono:

Udemy

Coursera

Learnn

Start2impact

Domestika

Google digital training

Queste sono solo alcune delle possibilità che la rete ti offre.

Dunque, se vuoi specializzati in qualche lavoro che ad oggi non conosci ancora bene, non ti resta che studiare e continuare ad investire nella tua formazione.